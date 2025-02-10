Дорожники Ленобласти переходят в усиленный режим работы в связи со снегопадами

Коммунальные службы Ленобласти переходят в усиленный режим работы в связи с грядущими снегопадами и похолоданием до -12 градусов, сообщает пресс-служба администрации 47-го региона.

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В предыдущий раз комтеты региона давали дополнительные рекомендации муниципальным образованиям, управляющим компаниям и дорожным службам. Это позволило сократить количество жалоб на уборку территории.

Председатель комитета по ЖКХ Ленобласти Егор Мищеряков подчеркнул, что за минувшую неделю на борьбу с последствиями стихии выходили 1,3 тыс. техники и почти 3 тыс. человек. Было убрано почти 4 млн кубометров снега.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что прошлый снегопад оставил без света 34 деревни в регионе. Специалисты долго не могли восстановить электричество из-за постоянных обрывов.

Андрей Маркелов