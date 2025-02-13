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Коммерсантъ FM
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Премьер Баварии допустил, что наезд на протестующих в Мюнхене был терактом

Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер допустил, что наезд автомобиля на толпу протестующих в столице Баварии мог быть терактом. По его словам, за случившимся в Мюнхене мог стоять 24-летний гражданин Афганистана, запросивший убежище в Германии.

«Одну вещь я должен сказать сейчас: это, вероятно, был теракт»,— сообщил Маркус Зёдер журналистам (цитата по AFP). По его словам, на это указывает текущая информация. «Все дальнейшие детали еще нужно расследовать, подозреваемый — гражданин Афганистана. Мы разберемся со всеми подробностями»,— добавил премьер.

Сегодня, 13 февраля, в столице федеральной земли Бавария — Мюнхене — автомобиль наехал на участников забастовки, проводимой профсоюзом Ver.di. В результате инцидента, который произошел около 10:30 по местному времени (8:30 мск), как минимум 28 человек получили травмы. Водитель был задержан.

Инцидент произошел в восьми минутах езды от места проведения Мюнхенской конференции по безопасности, которая открывается завтра, 14 февраля. В мероприятии традиционно участвуют немецкие политические деятели, включая канцлера ФРГ Олафа Шольца, а также представители иностранных государств.

Анастасия Домбицкая

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