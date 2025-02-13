Казанец получил 6 лет тюрьмы за продажу арендованных машин

Вахитовский районный суд приговорил 32-летнего жителя Казани к 6 годам в исправительной колонии за перепродажу арендованных автомобилей третьим лицам. Об этом сообщает прокуратура Татарстана.

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Мужчину признали виновным по статье о мошенничестве.

По материалам дела, с мая 2021 года по август 2022 года казанец арендовал 32 машины, которые потом продавал и присваивал себе вырученные средства. Сумма ущерба, причиненного 15 обманутым покупателям, составила 64,5 млн руб.

Ранее сообщалось, что двух мужчин в Казани будут судить за продажу квартиры заключенного.

Дарья Сайфиева