В Казани двух мужчин будут судить за продажу квартиры заключенного

В Казани 37-летний житель села Большие Ключи Зеленодольского района и ранее судимый 44-летний житель деревни Куюки Пестречинского района предстанут перед судом за продажу квартиры заключенного. Им выдвинуты обвинения по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

По версии следствия, обвиняемые в составе группы лиц с другими соучастниками решили продать жилье человека, находящегося в тюрьме. Один обвиняемый исполнял роль риэлтора, второй — собственника квартиры, а неизвестный сообщник создал фальшивый паспорт на имя заключенного с фотографией одного из обвиняемых и опубликовал объявление о продаже квартиры.

Используя поддельные документы, соучастники продали квартиру за 2,4 млн руб. ничего не подозревавшему покупателю.

Вину в совершении преступления обвиняемые признали. Дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Артём Дергунов