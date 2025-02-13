Австрия не нашла себе подходящего кабинета

Австрия погрузилась в период политической неопределенности. Переговоры о создании правящей коалиции между крайне правой Партией свободы (FPO) и правоцентристской Австрийской народной партией (OVP) провалились, в чем несостоявшиеся партнеры тут же обвинили друг друга. Несмотря на схожесть позиций по вопросу миграции, партии в числе прочих спорных тем резко разошлись по России: если по мнению крайне правых, Австрия должна выйти из режима антироссийских санкций ЕС, то «народники» хотят, чтобы Вена оставалась «надежным партнером Евросоюза», и призывают избегать «российского влияния в Австрии».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Австрийский президент Александр Ван дер Беллен

Фото: Elisabeth Mandl / Reuters Австрийский президент Александр Ван дер Беллен

Фото: Elisabeth Mandl / Reuters

Как правило, все коалиционные переговоры в Австрии проходят в закрытом режиме, считается недопустимой огласка деталей соглашения до достижения договоренности о создании правительства. Однако в последние дни две партии, с начала января пытавшиеся сколотить коалицию, то и дело громогласно заявляли в публичном пространстве о своих требованиях к партнеру, что говорило о серьезных разногласиях.

К середине этой недели окончательно стало ясно, что эти разногласия непреодолимы. В среду лидер крайне правых Герберт Кикль сообщил президенту Австрии Александру Ван дер Беллену, что коалиционные переговоры с OVP провалились. При этом политик, который рассчитывал на пост будущего канцлера, обвинил в фиаско консерваторов. «Хотя мы пошли на уступки ОVP по многим пунктам, они не были готовы пойти на решительные компромиссы. ОVP была озабочена игрой во власть и позерством — мы, Партия свободы, были озабочены безопасностью, процветанием и честностью»,— заявил Кикль.

Впрочем, и правоцентристской партии нашлось что предъявить несостоявшемуся партнеру. «Сам Герберт Кикль почти не участвовал в правительственных переговорах. За пять недель Кикль просидел за столом переговоров в общей сложности семь часов. Он не выполнил свой мандат по формированию правоцентристского правительства. Вместо этого он настаивал на всех своих требованиях, тешил себя фантазиями о безраздельной власти и (в конце концов.— “Ъ”) прекратил переговоры»,— обвинил лидера крайне правых генсек ОVP Александр Прёлль.

Стороны при этом не стали скрывать, что едва ли не главным камнем преткновения стало распределение министерских постов.

Партия свободы, как старший партнер, настаивала на том, чтобы вдобавок к посту канцлера ее представителям достались должности министра внутренних дел и финансов. В качестве «отступного» под конец переговоров Кикль даже предложил соперникам большее, чем у Партии свободы, число министерских портфелей. В свою очередь, правоцентристы добивались сохранения контроля над МВД и финансовым ведомством, взамен предлагая отдать FPО портфель министра по вопросам убежища и миграции. Но Кикль отклонил это предложение.

Немаловажным пунктом расхождений стал и вопрос о политике будущего австрийского правительства на российском направлении. Как показала утечка в СМИ 223-страничного документа, касавшегося переговорных позиций двух партий, FPO требовала добиться освобождения Австрии от необходимости поддерживать санкции ЕС против России. Крайне правые предлагали оспорить также верховенство судебных решений ЕС и выплатить компенсации тем, кто «пострадал» от политики борьбы с пандемией ковида при прежнем правительстве под руководством OVP. В Австрийской народной партии же среди прочего хотели четко прописать в коалиционном договоре, что Австрия будет «ограждена от влияния России», и четко закрепить роль Вены в качестве «надежного партнера» ЕС.

Ранее FPO также настаивала на подтверждении нейтралитета Австрии посредством выхода из программы НАТО «Партнерство ради мира», в которой Австрия, не являющаяся членом Североатлантического альянса, участвует последние три десятилетия. OVP выступила против этой инициативы.

Одновременно с уведомлением президента о провале коалиционных переговоров Герберт Кикль, которого в Европе нередко называют «вторым Виктором Орбаном», призвал незамедлительно объявить досрочные выборы.

Сама Партия свободы от них только выиграет: согласно всем последним опросам, популярность крайне правых выросла к концу января до 35% (против 29%, доставшихся им по итогам сентябрьских выборов). А вот у правоцентристов рейтинг, напротив, покатился вниз: они получили 26% в конце сентября, за последующие четыре месяца поддержка партии упала до 19%.

На этом фоне для австрийских «народников» было бы выходом получить от президента карт-бланш на новую попытку возглавить коалиционные переговоры с целью создания центристского правительства. Напомним, минувшей осенью ОVP уже пыталась сформировать трехпартийную коалицию с социал-демократами (SPO) и либеральной партией NEOS, а после этого — двухпартийную коалицию с социал-демократами, но обе попытки провалились. Тем не менее сейчас и SPО, и NEOS заявили, что готовы попытать счастья еще раз.

Впрочем, президент Ван дер Беллен, которому предстоит принять решение о дальнейших действиях, пока взял паузу на раздумье. В телеобращении к нации в среду вечером он сказал, что есть четыре варианта: внеочередные выборы, которые могут состояться не раньше чем через три месяца; правительство меньшинства; новая попытка создать коалицию, которая могла бы получить большинство; временное правительство экспертов. «В ближайшие дни я проведу переговоры с политиками, чтобы определить, какой из этих четырех вариантов может быть успешным»,— отметил он.

Наталия Портякова