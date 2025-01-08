Свобода выбора привела к выбору Партии свободы

Крайне правая австрийская Партия свободы во главе с Гербертом Киклем получила право на формирование нового правительства. Это означает, что совсем скоро альпийская страна впервые со времен Второй мировой войны может перейти под начало крайне правых сил, а Европа, как стращают в ее политическом истеблишменте, получит «второго Виктора Орбана». Как и венгерский премьер, Герберт Кикль выступает за нормализацию отношений с Россией, неоднократно высказывался против генеральной линии Евросоюза и всегда был сторонником крайне жесткой политики в области миграции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выход на авансцену австрийской политики главы крайне правой Партии свободы Герберта Кикля создаст немало проблем руководству Евросоюза

Фото: Heinz-Peter Bader / AP Выход на авансцену австрийской политики главы крайне правой Партии свободы Герберта Кикля создаст немало проблем руководству Евросоюза

Фото: Heinz-Peter Bader / AP

Свое первенство Партия свободы доказала еще по итогам парламентских выборов, которые прошли в Австрии в конце сентября. На них крайне правые заручились большинством в 29% голосов, опередив ближайшего конкурента — правящую правоцентристскую Народную партию — на без малого 3%. Однако последняя сделала все, чтобы не дать победителям получить реальную власть, пообещав создать правящую коалицию без Партии свободы.

Попытки сколотить альянс с «Зелеными» и партией «Новая Австрия — Либеральный форум» (NEOS) продолжались вплоть до начала января, однако представители партий так и не смогли прийти к соглашению. Провал коалиционных переговоров вынудил главу Народной партии и канцлера Австрии Карла Нехаммера подать 4 января в отставку с обоих постов, а президента страны Александра Ван дер Беллена, явно благоволившего «народникам»,— поручить формирование правительства лидеру ультраправых Герберту Киклю. «Господин Кикль хочет взять на себя ответственность в рамках переговоров с правительством. Этот шаг дался мне нелегко, и я позабочусь, чтобы принципы и правила конституции соблюдались должным образом»,— сообщил Ван дер Беллен 6 января.

Сутки спустя господин Кикль объявил о старте переговоров о формировании правящей коалиции с Народной партией, которая до того всячески открещивалась от сотрудничества с крайне правыми силами.

К примеру, Кристиан Штокер, оказавшийся в роли ее нового временного лидера после самоотвода Карла Нехаммера, еще недавно во всеуслышание называл лидера Партии свободы «опасным для демократии» и «угрозой безопасности», который «выступает за хаос». Но уже в воскресенье он сменил свое отношение к сотрудничеству с крайне правыми, мотивировав это тем, что «теперь у нас совершенно новая ситуация».

Ситуация для Австрии и впрямь оказалась новой. В 2000 году Партия свободы, возглавляемая ныне покойным Йоргом Хайдером, уже входила в правящую коалицию, однако тогда в ЕС такое правительство было встречено в штыки — власти многих европейских стран в знак протеста против присутствия крайне правых разорвали двусторонние контакты с Веной. На этот раз, когда Герберт Кикль вот-вот станет первым крайне правым лидером Австрии со времен Второй мировой войны, позволить себе такой демарш политики европейского мейнстрима вряд ли смогут. Хотя не сказать, что такое развитие событий кого-то из них привело в восторг. И вот почему.

Будущий канцлер Австрии никогда не скрывал своего восхищения премьером Венгрии Виктором Орбаном, которого в ЕС многие годы считали белой вороной в европейском семействе, а сам Герберт Кикль называл образцом для подражания. Как и глава венгерского правительства, его будущий австрийский коллега не раз критиковал санкции против России и выступал за сворачивание помощи Украине. «В настоящее время Европейский союз на каждом шагу проводит курс на эскалацию, что может закончиться третьей мировой войной»,— отмечается в программе Партии свободы. Вместо этого политическая сила господина Кикля выдвинула идею о том, что Брюссель должен перейти к «политике мира» и заставить Украину сесть за стол переговоров. Кроме того, австрийские крайне правые грозили заблокировать любую помощь Киеву через Европейский фонд мира.

На этом фоне Партию свободы в Европе неизменно называли одной из главных пророссийских сил, неустанно напоминая о том, как в 2016 году эта партия подписала договор о дружбе с партией «Единая Россия».

Господин Кикль, правда, не раз напоминал в ответ, что этот договор уже истек, однако позитивное отношение к России крайне правые все же сохранили. Так, в этой политической партии, в отличие от большинства в ЕС, положительно оценили прошлогодние визиты Виктора Орбана и премьера Словакии Роберта Фицо в Москву, назвав их примерами «настоящей мирной дипломатии».

Кроме того, Герберт Кикль обещал сохранить «однородность» австрийского народа, грозя приостановить право на убежище с помощью «чрезвычайного закона», выступая за размещение европейских миграционных центров в третьих странах и «последовательную реэмиграцию» просителей убежища. А заодно грозился прекратить выплаты в фонды ЕС, если объединение не сдержит своего обещания защищать свои внешние границы.

Насколько подобные принципы будут реализованы новым правительством, во многом будет зависеть от согласия с ними потенциальных партнеров по коалиции, то есть Народной партии. Однако Герберт Кикль уже предупредил, что настроен только на «честные переговоры» и не потерпит от младших партнеров «никаких маленьких игр, никаких уловок, никакого саботажа». И даже пригрозил: «Если этого не произойдет, то... будут досрочные выборы. Мы готовы». И это можно было бы счесть блефом, если бы не опросы, согласно которым с сентября поддержка Партии свободы только росла, тогда как у Народной партии, напротив, падала, что довело разрыв между этими политическими силами до более чем 10%.

Наталия Портякова