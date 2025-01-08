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Свобода выбора привела к выбору Партии свободы

Право на формирование правительства Австрии получили крайне правые

Крайне правая австрийская Партия свободы во главе с Гербертом Киклем получила право на формирование нового правительства. Это означает, что совсем скоро альпийская страна впервые со времен Второй мировой войны может перейти под начало крайне правых сил, а Европа, как стращают в ее политическом истеблишменте, получит «второго Виктора Орбана». Как и венгерский премьер, Герберт Кикль выступает за нормализацию отношений с Россией, неоднократно высказывался против генеральной линии Евросоюза и всегда был сторонником крайне жесткой политики в области миграции.

Выход на авансцену австрийской политики главы крайне правой Партии свободы Герберта Кикля создаст немало проблем руководству Евросоюза

Выход на авансцену австрийской политики главы крайне правой Партии свободы Герберта Кикля создаст немало проблем руководству Евросоюза

Фото: Heinz-Peter Bader / AP

Выход на авансцену австрийской политики главы крайне правой Партии свободы Герберта Кикля создаст немало проблем руководству Евросоюза

Фото: Heinz-Peter Bader / AP

Свое первенство Партия свободы доказала еще по итогам парламентских выборов, которые прошли в Австрии в конце сентября. На них крайне правые заручились большинством в 29% голосов, опередив ближайшего конкурента — правящую правоцентристскую Народную партию — на без малого 3%. Однако последняя сделала все, чтобы не дать победителям получить реальную власть, пообещав создать правящую коалицию без Партии свободы.

Попытки сколотить альянс с «Зелеными» и партией «Новая Австрия — Либеральный форум» (NEOS) продолжались вплоть до начала января, однако представители партий так и не смогли прийти к соглашению. Провал коалиционных переговоров вынудил главу Народной партии и канцлера Австрии Карла Нехаммера подать 4 января в отставку с обоих постов, а президента страны Александра Ван дер Беллена, явно благоволившего «народникам»,— поручить формирование правительства лидеру ультраправых Герберту Киклю. «Господин Кикль хочет взять на себя ответственность в рамках переговоров с правительством. Этот шаг дался мне нелегко, и я позабочусь, чтобы принципы и правила конституции соблюдались должным образом»,— сообщил Ван дер Беллен 6 января.

Сутки спустя господин Кикль объявил о старте переговоров о формировании правящей коалиции с Народной партией, которая до того всячески открещивалась от сотрудничества с крайне правыми силами.

К примеру, Кристиан Штокер, оказавшийся в роли ее нового временного лидера после самоотвода Карла Нехаммера, еще недавно во всеуслышание называл лидера Партии свободы «опасным для демократии» и «угрозой безопасности», который «выступает за хаос». Но уже в воскресенье он сменил свое отношение к сотрудничеству с крайне правыми, мотивировав это тем, что «теперь у нас совершенно новая ситуация».

Ситуация для Австрии и впрямь оказалась новой. В 2000 году Партия свободы, возглавляемая ныне покойным Йоргом Хайдером, уже входила в правящую коалицию, однако тогда в ЕС такое правительство было встречено в штыки — власти многих европейских стран в знак протеста против присутствия крайне правых разорвали двусторонние контакты с Веной. На этот раз, когда Герберт Кикль вот-вот станет первым крайне правым лидером Австрии со времен Второй мировой войны, позволить себе такой демарш политики европейского мейнстрима вряд ли смогут. Хотя не сказать, что такое развитие событий кого-то из них привело в восторг. И вот почему.

Будущий канцлер Австрии никогда не скрывал своего восхищения премьером Венгрии Виктором Орбаном, которого в ЕС многие годы считали белой вороной в европейском семействе, а сам Герберт Кикль называл образцом для подражания. Как и глава венгерского правительства, его будущий австрийский коллега не раз критиковал санкции против России и выступал за сворачивание помощи Украине. «В настоящее время Европейский союз на каждом шагу проводит курс на эскалацию, что может закончиться третьей мировой войной»,— отмечается в программе Партии свободы. Вместо этого политическая сила господина Кикля выдвинула идею о том, что Брюссель должен перейти к «политике мира» и заставить Украину сесть за стол переговоров. Кроме того, австрийские крайне правые грозили заблокировать любую помощь Киеву через Европейский фонд мира.

На этом фоне Партию свободы в Европе неизменно называли одной из главных пророссийских сил, неустанно напоминая о том, как в 2016 году эта партия подписала договор о дружбе с партией «Единая Россия».

Господин Кикль, правда, не раз напоминал в ответ, что этот договор уже истек, однако позитивное отношение к России крайне правые все же сохранили. Так, в этой политической партии, в отличие от большинства в ЕС, положительно оценили прошлогодние визиты Виктора Орбана и премьера Словакии Роберта Фицо в Москву, назвав их примерами «настоящей мирной дипломатии».

Кроме того, Герберт Кикль обещал сохранить «однородность» австрийского народа, грозя приостановить право на убежище с помощью «чрезвычайного закона», выступая за размещение европейских миграционных центров в третьих странах и «последовательную реэмиграцию» просителей убежища. А заодно грозился прекратить выплаты в фонды ЕС, если объединение не сдержит своего обещания защищать свои внешние границы.

Максим Юсин — о победе крайне правых на выборах в Австрии

Максим Юсин — о победе крайне правых на выборах в Австрии

Насколько подобные принципы будут реализованы новым правительством, во многом будет зависеть от согласия с ними потенциальных партнеров по коалиции, то есть Народной партии. Однако Герберт Кикль уже предупредил, что настроен только на «честные переговоры» и не потерпит от младших партнеров «никаких маленьких игр, никаких уловок, никакого саботажа». И даже пригрозил: «Если этого не произойдет, то... будут досрочные выборы. Мы готовы». И это можно было бы счесть блефом, если бы не опросы, согласно которым с сентября поддержка Партии свободы только росла, тогда как у Народной партии, напротив, падала, что довело разрыв между этими политическими силами до более чем 10%.

Наталия Портякова

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