Владельца «Волгонефти-239» оштрафовали на 300 тысяч за нарушение техрегламентов

Арбитражный суд Краснодарского края назначил владельцу танкера «Волгонефть-239», потерпевшему крушение в декабря в Керченском проливе, 300 тыс. руб. штрафа. Об этом сообщает «''КП'' — Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

Собственник судна утверждает, что танкер получил свидетельство на разовый перегон, состояние судна признано удовлетворительным. Во время шторма 15 декабря суда направили в укрытие, однако, как утверждает судовладелец, места им уже не хватало.

Прокуратура считает, что собственник не имел классификационных документов на танкер. В ведомстве также утверждают, что судно при передвижении нарушило сезон плавания, поскольку в Керченском проливе такой тип судов может передвигаться до 30 ноября. А судовладелец допустил эксплуатацию после этой даты, чем нарушил техрегламенты.

13 февраля прошло первое судебное разбирательство по делу о крушениях танкеров в Керченском проливе. Иски в Арбитражный суд также направила Морспасслужба, требуя возместить затраты на ликвидацию последствий крушения танкеров. Первый иск рассмотрят 20 февраля.

Крушения «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212» произошли утром 15 декабря. К утру 17 декабря вытекшие из танкеров нефтепродукты выбросило штормом на берег Анапы и Темрюкского района Краснодарского края. Позже мазут начали находить на берегу Крыма и Севастополя.

В отношении капитанов судов были возбуждены уголовные дела.

Собственникам танкеров могут подать иски другие ведомства. Росприродназдор уже начал подсчитывать ущерб от крушения суден, но пока суммы не озвучивались.

На ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов только из бюджета Краснодарского края выделили почти 3 млрд руб.

Татьяна Ручкина