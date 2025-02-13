«Иностранные слова не должны вводить граждан в заблуждение»

Госдума приняла в первом чтении законопроект, ограничивающий использование англицизмов и слов на иностранном языке на вывесках магазинов, в названиях жилых комплексов, а также поселков и микрорайонов. Документ обяжет использовать русский язык на вывесках и витринах, однако изготовитель может дополнять надписи иностранными словами «по своему усмотрению». Депутаты считают, что на вывесках не должно быть в том числе таких слов, как coffee, fresh, sale, shop, open. Законопроект комментирует юрист, член КРО Ассоциации юристов России, председатель Комитета по правовой поддержке и защите бизнеса ТПП Краснодарского края Мария Верховская.

Мария Верховская

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«Поправки направлены на ограничение использования иностранных слов. В частности, ограничения коснутся рекламы, этикеток, вывесок, наименований жилых комплексов, коммерческих обозначений. Также документ вносит изменения в работу СМИ: сообщения в информационных программах должны будут распространяться на русском языке.

Следует отметить, что изменения не затронут фирменные наименования, товарные знаки и знаки обслуживания — в их составе можно будет по-прежнему использовать иностранные слова.

Поскольку законопроект носит комплексный характер, ответственность за нарушения предусмотрена разная. Так, если нарушение касается сферы рекламы, грозит штраф до 500 тыс. руб. (ч. 1 ст. 14.3 КоАП РФ).

Как следует из пояснительной записки, основной смысл законодательной инициативы — защитить русский язык и существенно ограничить использование «англицизмов» и иностранных слов на всей территории России и, прежде всего, в публичном пространстве.

Действительно, в настоящее время все чаще на вывесках, этикетках, в рекламе можно встретить иностранные слова. Так, в подавляющем большинстве случаев кофейни используют слово «coffee» вместо отечественного понятия. Слова «акция», «скидки», «распродажа» зачастую заменяют английским «sale». Таких примеров довольно много в повседневной жизни, сами потребители уже привыкли к зарубежным аналогам российских обозначений.

Вместе с тем, содержание англицизмов не всегда является понятным для российских граждан, как следствие, приводит к искажению восприятия.

Рассматриваемый законопроект, с одной стороны, направлен на сохранение российского языка, обеспечение его всесторонней защиты, а с другой стороны, — на защиту прав и законных интересов потребителей товаров, услуг, пользователей рекламы, в целом — граждан. Предположим, в рекламе финансовых услуг используются иностранные слова, значение которых неизвестно пользователю, а значит гражданин не может сделать полноценный потребительский выбор, поскольку не понимает, на какие условия соглашается. Аналогичным образом обстоят дела и в иных сферах. Иностранные слова, используемые в маркетинговых целях, не должны вводить граждан в заблуждение, усложнять им возможность реализации собственных прав.

Изменения также не отразятся негативно на предпринимателях, поскольку возможность использования в средствах индивидуализации зарубежных слов сохранится. Так, регистрации товарных знаков поправки не коснутся.

Следует отметить, что действующее законодательство уже содержит ряд ограничений, связанных с использованием англицизмов. В частности, не допускается использование в рекламе иностранных слов, которые могут привести к искажению смысла информации. Между тем, на практике не всегда возможно установить факт искажения, что не препятствует распространению такой рекламы».