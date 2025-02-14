Хорошо темперированный оптимизм

10 мая этого года откроется очередная Венецианская архитектурная биеннале — главное международное событие в области архитектурного искусства и его осмысления. Куратор предстоящей биеннале Карло Ратти обнародовал программу ее основного проекта. Что скрывается за словами «Intelligens. Естественный. Искусственный. Коллективный», выясняла Надежда Ивленко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Во время биеннале Карло Ратти хочет видеть всю Венецию «живой лабораторией»

Фото: Stefano Mazzola / Getty Images Во время биеннале Карло Ратти хочет видеть всю Венецию «живой лабораторией»

Фото: Stefano Mazzola / Getty Images

На первый взгляд может показаться, что биеннале-2025 решила, не мудрствуя лукаво, просто использовать тезисы прошлой выставки. В 2023 году магистральная тема биеннале формулировалась как «Лаборатория будущего» — ну вот и в этот раз лабораторные обертоны всячески подчеркиваются даже формально, вплоть до того, что вся Венеция, по словам куратора, во время биеннале должна «стать живой лабораторией». Два года назад в качестве основного предмета этой лабораторности фигурировали вызовы климатических перемен — и теперь Карло Ратти свое выступление практически начал с климатической повестки: «Архитектура всегда была реакцией на враждебность климата... Сегодня этот динамический подход выносится на новый уровень по мере того, как климат становится менее уступчивым» (и далее примеры: пожары в Калифорнии, наводнение в Валенсии и т. д.)

При этом в заголовок основного проекта вынесен даже не «интеллект», а более общее латинское слово «intelligens» (осознающий, понимающий). Надо полагать, потому, что Карло Ратти расслышал в нем еще и «человечное» слово «gens» (род, племя), хотя с точки зрения грамматики это соображение выглядит несколько наивным. В том, что предлагается подвергать осознанию, встречается немало если не наивного, то, во всяком случае, того, что выглядит общими кураторскими местами, благообразными мантрами, практическое приложение которых туманно. Скажем, пожелание, чтобы архитектура фундаментально переосмыслила привычное для нее понимание авторства «и стала более инклюзивной».

Впрочем, на самом деле идеям Ратти — успешного практикующего архитектора, инженера, преподавателя (он профессор Массачусетского технологического института) — нельзя отказать ни в оригинальности, ни в последовательности. Основная его мысль состоит в следующем. Последние десятилетия архитектура среди прочего осваивала экологическую проблематику не только в видах эффективности, но и для того, чтобы сократить человеческое воздействие на климатические процессы (сокращение углеродных выбросов и тому подобное). Но результата это, видимо, не приносит. Вдобавок меняется не только среднегодовая температура, меняется и общество. Надо, говорит куратор, сосредоточиться теперь не на предотвращении, как раньше, а на адаптации к тому, что происходит. Надо приспосабливаться.

Поиски путей этой адаптации и будут составлять содержание основного проекта биеннале. Модная тема искусственного интеллекта, естественно, бросается в глаза в первую очередь. Действительно, выставка собирается много говорить о возможностях современных технологий, не только в том, что касается нейросетей, но и, например, в дальнейшей дигитализации и роботизации строительного дела. Хотя AI тоже, очевидно, будет на почетном месте — в виде моделирования и природных, и градостроительных, и вообще социальных процессов, с которыми человечеству, очевидно, придется иметь дело.

Но возможности искусственного интеллекта сами по себе Ратти не переоценивает, судя по его рассуждению о насущных климатических переменах: их, мол, никакие цифровые модели оказались не в состоянии предсказать. Отсюда сразу два раздела, посвященные трудам старого доброго естественного интеллекта. Один — индивидуальные, штучные инновации в области материалов, техник, урбанистики. Второй — исследование «коллективного интеллекта», где, с одной стороны, в объективе окажется социальная сторона вопроса (механика распространения знаний в обществе и ее влияние на возможности архитектуры), а с другой — огромные и многосторонние коллективные проекты вроде проектирования космических кораблей.

На коллективное смешение разнообразных интеллектов вообще сделана особая ставка. Карло Ратти отчитался о том, что помимо архитекторов и художников среди участников основной выставки (а их больше 750) кого только нет — философы и повара, модельеры и фермеры, ремесленники и математики. Все это, правда, не означает, что архитектору в адаптационных поисках отведена в конечном счете подчиненная роль. Напротив, Ратти настаивает, что именно архитектура эти искания может и должна возглавить — более того, что архитектура способна принести в них оптимизм.

Вопрос только в том, насколько оптимистический посыл куратора будет считываться в настолько дробном и многолюдном основном проекте. И насколько сознательно к нему отнесутся авторы национальных экспозиций, которых в этом году запланировано 66. 15 из них будут рассеяны по городу, 22 сгруппируются в Арсенале, ну а 26 расположатся в павильонах Джардини. Где, кстати, впервые за многие десятилетия возникнет новое здание национального павильона. Новоселом станет Катар, наряду с которым в биеннале впервые примут участие еще три страны — Оман, Того и Азербайджан. Россия и Израиль присутствовать в Венеции-2025 не будут.

Надежда Ивленко