Компания из Сочи купила историческое здание в Тамбове за 1 рубль

Зарегистрированное в Сочи ООО «Агропромышленная фирма Бзога» выкупило объект культурного наследия регионального значения (ОКН) «Дом Н.А. Никифорова», расположенный на улице Максима Горького в Тамбове. Компания являлась единственным участником конкурса, не стала повышать начальную цену лота в 1 руб. Об этом сообщили в мэрии города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно аукционной документации, объект представляет из себя двухэтажное здание площадью 315 кв. м. Покупателю на срок исполнения условий конкурса предоставят земельный участок под ним на 1 741 кв.м, разрешенный вид использования — оказание социальной помощи населению. Годовая стоимость аренды составляет 1 руб.

Новый собственник до конца 2025 года должен разработать научно-проектную документацию по сохранению ОКН, пройти госэкспертизу и согласовать ее. До 31 декабря 2027 года ему необходимо завершить комплекс работ по реставрации и приспособлению здания к современному использованию, а также установить информационную табличку на нем.

По данным Rusprofile.ru, ООО «Агропромышленная фирма Бзога» было зарегистрировано в Сочи в 1993 году для выращивания зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур. Уставный капитал — 30 тыс. руб. Директором и владельцем 66,67% компании является Сергей Тулупов. Оставшиеся 33,33% принадлежат «Фриго Корп» из Панамы. Финансовые показатели не раскрываются.

Историческое здание было построено в 1903 году. В нем проживал известный в Тамбове журналист Николай Никифоров, создавший в доме литературный музей.

ОКН в Тамбове приватизируют в рамках программы по восстановлению исторических зданий, находящихся в неудовлетворительном состоянии. В середине января были подведены итоги очередных торгов. Так, московское ООО «Сиверсия» выкупило «Комплекс доходных домов М. В. Асеева» на улице Максима Горького, а воронежское ООО «Стройторг» Нины Пащенко и Евгении Сныткиной — «Дом М. Т. Попова» на улице Кронштадтской. В обоих случаях компании являлись единственными участниками конкурса, начальную цену лотов в 1 руб. не повышали.

Осенью 2024 года тамбовское ООО «Современные строительные технологии» выкупило «Городскую усадьбу купца Ефанова» за 669,7 тыс. руб. Местное ООО «Возрождение» приобрело «Дом жилой» на улице Октябрьской за 4,2 млн руб. В начале декабря мэрия Тамбова отложила приватизацию «Дома жилого» на улице Советской/Августа Бебеля из-за необходимости уточнения границ его земельного участка. Пока информация о новых торгах не появилась.

Анастасия Колпачева