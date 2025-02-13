МВД Афганистана: в Кабуле террорист-смертник устроил взрыв перед министерством

В Кабуле в результате подрыва террориста-смертника перед зданием Министерства городского развития и жилищного строительства Афганистана погиб один человек. Еще трое получили ранения. Об этом в среду сообщил официальный представитель министерства Мохаммад Камаль Афган.

«Пресс-секретарь Мохаммед Камаль Афган подтвердил факт взрыва, заявив, что нападавший остановился, не добравшись до цели»,— говорится в сообщении информационного агентства Khaama Press. По словам Мохаммада Камаля Афгана, в результате взрыва погиб один человек, трое были ранены.

Агентство ТАСС передавало, что, прежде чем взорвать устройство, террорист пытался войти в здание, но был остановлен сотрудниками службы безопасности. Об этом представитель МВД в правительстве талибов (движение «Талибан» признано террористическим и запрещено в РФ) Абдул Матин Канех сообщил TOLO News.

Анастасия Домбицкая