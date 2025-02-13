В Екатеринбурге автоинспекторы задержали автобус с 12 нелегальными мигрантами

Автоинспекторы в ходе рейда выявили незаконную перевозку пассажиров на трассе М-5 «Урал» в Чкаловском районе Екатеринбурга, при этом пассажиры находились в России нелегально, сообщили Госавтоинспекции Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГИБДД Свердловской области Фото: ГИБДД Свердловской области

Так, водитель автобуса Ford Transit перевозил 12 граждан одной из стран ближнего зарубежья без документов на транспорт, у него не было российского водительского удостоверения. Сами пассажиры не имели документов, подтверждающих их законное пребывание в России. Водителя и пассажиров задержали: управлявшему автобусом и владельцу транспорта грозят крупные штрафы, а в отношении пассажиров составляются протоколы за нарушение правил пребывания. По факту перевозки незаконных мигрантов организована проверка.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что за 12 месяцев 2024 года в Свердловскую область приехали 232 тыс. мигрантов. Основные миграционные потоки формировали граждане из Республик Таджикистан, Узбекистан, Кыргызстан, Казахстан, Азербайджан и Армения.

Ирина Пичурина