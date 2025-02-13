Минфин РФ компенсирует бывшему чиновнику Новосибирска расходы на адвоката

Бывший глава Центрального округа Новосибирска Сергей Канунников возместил расходы на адвоката, представлявшего его интересы в судах по уголовному делу о халатности. Решение Железнодорожного райсуда, который обязал Минфин РФ компенсировать оправданному экс-чиновнику затраты на защитника в размере 576 тыс. руб., вступило в законную силу. Об этом «Ъ-Сибирь» сказал прокурор апелляционного отдела прокуратуры Новосибирской области Константин Бабенко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

12 апреля 2024 года Железнодорожный районный суд Новосибирска вынес Сергею Канунникову оправдательный приговор, признав за ним право на реабилитацию и возмещение вреда за необоснованное уголовное преследование. Законность приговора подтвердили Новосибирский областной суд и Восьмой кассационный суд общей юрисдикции (Кемерово).

Сергей Канунников обвинялся в халатности (ст. 293 УК РФ). В материалах следствия указывается, что глава Центрального округа Новосибирска Сергей Канунников якобы знал, что стела, увековечивающая память о событиях 1941–1945 годов, является бесхозяйной, не значится в реестре муниципальной собственности и находится в неудовлетворительном состоянии. В то же время чиновник не организовал подготовку и направление документов о признании права муниципальной собственности на памятник, а также не обеспечил его эксплуатацию и поддержание в достойном состоянии. В последующем она была снесена.

Экс-чиновник и его защита утверждают о безосновательности выдвинутых обвинений.

Илья Николаев