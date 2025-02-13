Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Минфин РФ компенсирует бывшему чиновнику Новосибирска расходы на адвоката

Бывший глава Центрального округа Новосибирска Сергей Канунников возместил расходы на адвоката, представлявшего его интересы в судах по уголовному делу о халатности. Решение Железнодорожного райсуда, который обязал Минфин РФ компенсировать оправданному экс-чиновнику затраты на защитника в размере 576 тыс. руб., вступило в законную силу. Об этом «Ъ-Сибирь» сказал прокурор апелляционного отдела прокуратуры Новосибирской области Константин Бабенко.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

12 апреля 2024 года Железнодорожный районный суд Новосибирска вынес Сергею Канунникову оправдательный приговор, признав за ним право на реабилитацию и возмещение вреда за необоснованное уголовное преследование. Законность приговора подтвердили Новосибирский областной суд и Восьмой кассационный суд общей юрисдикции (Кемерово).

Сергей Канунников обвинялся в халатности (ст. 293 УК РФ). В материалах следствия указывается, что глава Центрального округа Новосибирска Сергей Канунников якобы знал, что стела, увековечивающая память о событиях 1941–1945 годов, является бесхозяйной, не значится в реестре муниципальной собственности и находится в неудовлетворительном состоянии. В то же время чиновник не организовал подготовку и направление документов о признании права муниципальной собственности на памятник, а также не обеспечил его эксплуатацию и поддержание в достойном состоянии. В последующем она была снесена.

Экс-чиновник и его защита утверждают о безосновательности выдвинутых обвинений.

Илья Николаев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...