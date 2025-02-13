В Крыму национализируют еще более 700 украинских объектов недвижимости

Государственный совет Крыма национализирует более 720 объектов недвижимости украинских собственников, направив вырученные деньги на поддержку участников СВО и их семей, сообщил председатель парламента РК Владимир Константинов.

В новом перечне национализации, отметил господин Константинов, более 720 объектов движимого и недвижимого имущества. Среди них: АО «Пивобезалкогольный комбинат "Крым"», ООО «Дельфинарий Немо» в Феодосии, Судаке и Алуште, ООО «Сакские минеральные воды», ООО «Санаторно-курортный комплекс "Зеленый мыс"» в Алупке, а также имущество семьи львовского бизнесмена Олега Геншафта, бывшего депутата Верховной рады Украины Людмилы Денисовой.

«Мы полностью очистим Крым от этой заразы, не дадим врагам зарабатывать на нас. Вырученные от продажи этих объектов деньги мы потратим на поддержку наших бойцов, их семей, на развитие Крыма»,— написал господин Константинов в своем Telegram-канале.

Напомним, по данным властей региона, за последние годы в Крыму национализировали свыше 4,2 тыс. объектов движимого и недвижимого имущества, которые были в собственности у 410 иностранных граждан.

Александр Дремлюгин, Симферополь