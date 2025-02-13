Депутатам горсовета Уфы выделят по 2,5 млн рублей на наказы избирателей

Депутаты уфимского горсовета на ближайшем заседании планируют увеличить до 90 млн руб. сумму, выделяемую из муниципального бюджета на исполнение наказов жителей. Таким образом, каждый из 36 депутатов получит по 2,5 млн руб. для решения различных проблем и удовлетворения запросов избирателей его округа, сообщает пресс-служба горсовета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Увеличение суммы позволит привести в порядок больше общественных пространств и «претворить в жизнь дополнительные социальные проекты», говорится в пресс-релизе.

В список наказов вносят предложения, озвученные горожанами на встречах с депутатами и утвержденные постановлением администрации. С 2022-го по 2024 год бюджет на реализацию наказов увеличился в четыре раза, с 18 млн до 72 млн руб. По данным пресс-службы горсовета, в 2024 году было исполнено более 40 пожеланий уфимцев.

Идэль Гумеров