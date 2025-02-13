Минобороны показало кадры обстрела колонны МАГАТЭ
Минобороны России заявило, что срыв плановой ротации экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС (ЗАЭС) произошел по вине украинской стороны. По информации военного ведомства, ВСУ нанесли 12 ударов с помощью артиллерии, минометов и FPV-дронов по колонне машин, сопровождающей экспертов агентства. В результате обстрелов повреждения получили автомобили рабочей группы Минобороны.
«Срыв проведения ротации экспертов МАГАТЭ произошел исключительно из-за преднамеренных действий украинской стороны. Со своей стороны военное ведомство России полностью выполнило все обязательства по обеспечению безопасности и созданию режима тишины в районе проведения ротации экспертов МАГАТЭ»,— сказано в сообщении военного ведомства.
Минобороны также опубликовало кадры обстрела колонны экспертов МАГАТЭ и сорванной ротации. В 8:45 колонна Минобороны прибыла к месту встречи с представителями МАГАТЭ в районе населенного пункта Каменское. В 9:30, по данным ведомства, украинская колонна с экспертами была остановлена ВСУ в 25 км от места встречи под предлогом ведущегося обстрела. Позднее российская колонна продолжила движение, но вскоре подверглась минометному обстрелу и атаке FPV-дрона. В 12:45 ВСУ начали артиллерийский обстрел российский колонны. Было принято решение о возврате российской группы. При отходе российская колонна была вновь атакована четырьмя FPV-дронами.
Ротация должна была произойти накануне, 12 февраля. До этого, 5 февраля, ротация также была отложена. В МИД РФ заявили, что расстояние от места падения одного из украинских беспилотников до первого энергоблока станции составило не более 300 м.