Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

МИД РФ обвинил Киев в срыве ротации экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС

Перенесенная с 5 на 12 февраля плановая ротация экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС (ЗАЭС) вновь не состоялась. Об этом в среду сообщили в пресс-службе МИД РФ. В срыве ротации российская сторона обвинила ВСУ.

«Вынуждены сообщить, что перенесенная по вине Украины с 5 на 12 февраля плановая ротация экспертов секретариата МАГАТЭ на Запорожской АЭС (ЗАЭС) вновь не состоялась»,— говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ в среду. Как утверждают в российском внешнеполитическом ведомстве, причиной стали «провокационные действия украинцев, которые отказались пропустить экспертов секретариата агентства».

В сообщении ведомства утверждается, что российская сторона «полностью обеспечила подготовку к проведению ротации». А именно: предоставила гарантии безопасности специалистам МАГАТЭ и сопровождающим их лицам с описанием конкретной схемы перемещений, провела необходимые инженерно-технические работы и направила группу в согласованную точку для встречи экспертов МАГАТЭ.

Как сообщили в министерстве, утром 12 февраля «ротация началась штатно, однако затем движение представителей агентства было неожиданно заблокировано ВСУ». Отмечается, что российские военные несколько часов ожидали экспертов МАГАТЭ в условленном месте, но специалисты так и не появились. Решение об отзыве российской группы обеспечения ротации было принято «ввиду того, что положение дел в районе встречи ухудшалось и создавались недопустимо высокие риски как для российских военнослужащих, так и для экспертов секретариата». «При возвращении колонна, в которой находились российские военные и эксперты секретариата МАГАТЭ, которые должны были покинуть ЗАЭС, подверглась ударам БПЛА и минометному обстрелу»,— сообщает МИД РФ.

5 февраля в МИД РФ заявили, что плановая ротация, назначенная на этот день, не состоялась. В МИД Украины тогда заявили, что МАГАТЭ вынуждено было отложить миссию на Запорожской АЭС «из-за отсутствия гарантий безопасности со стороны России». В России обвинения украинской стороны назвали ложными.

Анастасия Домбицкая

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...