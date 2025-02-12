МИД РФ обвинил Киев в срыве ротации экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС

Перенесенная с 5 на 12 февраля плановая ротация экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС (ЗАЭС) вновь не состоялась. Об этом в среду сообщили в пресс-службе МИД РФ. В срыве ротации российская сторона обвинила ВСУ.

«Вынуждены сообщить, что перенесенная по вине Украины с 5 на 12 февраля плановая ротация экспертов секретариата МАГАТЭ на Запорожской АЭС (ЗАЭС) вновь не состоялась»,— говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ в среду. Как утверждают в российском внешнеполитическом ведомстве, причиной стали «провокационные действия украинцев, которые отказались пропустить экспертов секретариата агентства».

В сообщении ведомства утверждается, что российская сторона «полностью обеспечила подготовку к проведению ротации». А именно: предоставила гарантии безопасности специалистам МАГАТЭ и сопровождающим их лицам с описанием конкретной схемы перемещений, провела необходимые инженерно-технические работы и направила группу в согласованную точку для встречи экспертов МАГАТЭ.

Как сообщили в министерстве, утром 12 февраля «ротация началась штатно, однако затем движение представителей агентства было неожиданно заблокировано ВСУ». Отмечается, что российские военные несколько часов ожидали экспертов МАГАТЭ в условленном месте, но специалисты так и не появились. Решение об отзыве российской группы обеспечения ротации было принято «ввиду того, что положение дел в районе встречи ухудшалось и создавались недопустимо высокие риски как для российских военнослужащих, так и для экспертов секретариата». «При возвращении колонна, в которой находились российские военные и эксперты секретариата МАГАТЭ, которые должны были покинуть ЗАЭС, подверглась ударам БПЛА и минометному обстрелу»,— сообщает МИД РФ.

5 февраля в МИД РФ заявили, что плановая ротация, назначенная на этот день, не состоялась. В МИД Украины тогда заявили, что МАГАТЭ вынуждено было отложить миссию на Запорожской АЭС «из-за отсутствия гарантий безопасности со стороны России». В России обвинения украинской стороны назвали ложными.

Анастасия Домбицкая