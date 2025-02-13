«Все только начинается»

«Да благословит Господь народ России и Украины! Пора прекратить эту войну»,— так президент США Дональд Трамп прокомментировал итоги телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным и украинским президентом Владимиром Зеленским. В Белом доме квалифицировали результаты общения как «очень позитивные». Там подтвердили, что США привержены достижению мирной сделки. Кремль в качестве главного указал на необходимость дальнейшей совместной работы по урегулированию украинского кризиса. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе предлагает не делать поспешных выводов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Свершилось: Дональд Трамп и Владимир Путин провели реальный и продолжительный телефонный разговор, который был официально подтвержден обеими сторонами. Как принято говорить в таких случаях, обсудили широкий круг вопросов: от Украины и Ближнего Востока до величия народов двух стран.

Предполагается, что по итогам общения будут сформированы рабочие группы из высоких представителей каждой из сторон. В случае успеха, судя по всему, сначала состоится личная встреча Путина и Трампа, а затем, в финале, большие государственные визиты президентов России и США друг к другу. Что-то вроде нового «Рейкьявика». Однако загадывать рано. Даже если подобное и случится, то очень нескоро.

Что можно выделить в качестве главного: речь на больших переговорах пойдет не только об украинском конфликте, но и об устранении его первопричин. По сути, это новая «Ялта» — то на чем настаивает РФ последние лет 10 как минимум. Собственно, сам по себе факт телефонного разговора Путина и Трампа — уже большая победа Кремля. Россия не в изоляции и тем более никакой не изгой. Лидер западного мира не только говорит с Владимиром Путиным напрямую, но и готов с ним совместно работать в дальнейшем. Другой вопрос, что из этого получится в итоге, особенно учитывая импульсивный характер и непредсказуемость Дональда Трампа.

Встреч, как известно, и раньше было немало, в том числе и с самим Дональдом Трампом и с Джо Байденом, а до этого и с Бараком Обамой, и с Джорджем Бушем-младшим — со всеми. В результате случилось то, что случилось.

Впрочем, отвлечемся от больших прогнозов. Впору назвать имя нового, видимо, успешного посредника. Его зовут Стив Уиткофф. Официально он как бы занимается Ближним Востоком, но, похоже, ему доверено самое главное — приватно решать любые вопросы. И с этим он, судя по всему, начинает неплохо справляться. Считается, что подобная дипломатия очень по душе Владимиру Путину. В этом случае роль Кита Келлога, официального спецпосланника США по Украине, сводится исключительно к церемониальным функциям. Впрочем, посмотрим.

Уиткоффу 68 лет, он является личным другом Трампа, они вместе начинали бизнес на рынке недвижимости. Тем временем в Германии прошла очередная встреча в формате «Рамштайн» под председательством Великобритании. Именно Лондон, а не Вашингтон презентовал масштабный пакет военной помощи Киеву. Однако главным спикером встречи был новый глава Пентагона, бывший телеведущий Питер Хегсет.

По сути, он презентовал мирный план Трампа. Украине следует забыть, возможно, временно о границах 1991 года и, видимо, о НАТО тоже. В стране не будет американских миротворцев. На переговорах необходимо учитывать российскую точку зрения. Собственно, Дональд Трамп позвонил и Владимиру Зеленскому. Здесь комментариев меньше, но объявлено, что все остались довольны.

Что еще важно сказать, вернее, повторить? Даже Дональд Трамп не сможет преподнести Путину «Украину на блюде». На этот счет есть много разных причин, главная из которых — Украина должна сохранить суверенитет и остаться под влиянием Запада. Не Трамп так захотел, это сформированное мировоззрение западного мира. Так что ничего еще не решено. Все только начинается.

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Дмитрий Дризе