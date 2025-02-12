МИД РФ обвинил ВСУ в ударе по колонне с МАГАТЭ

В российском МИДе заявили, что ВСУ обстреляли колонну с экспертами секретариата Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Группа, которую сопровождали российские военные, подверглась минометному обстрелу и ударам беспилотников, сообщила представитель ведомства Мария Захарова. МИД не сообщает о пострадавших.

Госпожа Захарова также заявила, что вместе с этим ВСУ совершили попытку нападения на ЗАЭС при помощи БПЛА. «Расстояние от места падения одного из украинских беспилотников до первого энергоблока станции составило не более 300 метров»,— добавила официальный представитель МИДа (цитата по сайту министерства).

Группа экспертов должна была сегодня, 12 февраля, участвовать в ротации на ЗАЭС, которая в итоге сорвалась. До этого, 5 февраля, ротация также была отложена. В МИД Украины тогда заявили, что МАГАТЭ вынуждено было перенести на другой срок миссию на Запорожской АЭС «из-за отсутствия гарантий безопасности со стороны России».