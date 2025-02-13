Маск из-за объемов работы стал ночевать на полу в офисе Белого дома

Илон Маск после вступления в должность главы Департамента эффективности правительства США (DOGE) получил рабочий кабинет в здании исполнительного офиса Эйзенхауэра, который расположен на территории Белого дома. Из-за объема работы 53-летний Маск стал ночевать в офисе, «спя на диване, а иногда и на полу», сообщили изданию People два источника из окружения бизнесмена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илон Маск

Фото: Kevin Lamarque / File Photo / Reuters Илон Маск

Фото: Kevin Lamarque / File Photo / Reuters

Господин Маск сказал, что за ближайшие четыре месяца во главе DOGE намерен сократить бюджет правительства на $2 трлн, а это, считает он, должно привести к снижению инфляции до 2%. По словам господина Маска, он так много работает, что спит в рабочем кабинете на территории Белого дома, сообщает телеканал Fox Business.

Собеседник People сказал, что 4-летний сын Маска, которого он воспитывает вместе с певицей Граймс, «также проводит с ними немало времени», но не ясно, спит ли мальчик в офисе на территории Белого дома или нет. Во вторник, 11 февраля, Маск пришел на пресс-конференцию в Белый дом вместе с сыном, и пока отец и президент США Дональд Трамп отвечали на вопросы журналистов о сокращениях в правительстве, тот корчил рожи, сообщает ABC News.

Газета The Times писала 28 января, что Илон Маск хотел обосноваться непосредственно в самом Белом доме, но глава администрации президента Сьюзи Уайлз поселила его в офисе Эйзенхауэра. Между тем издание Wired сообщало, что на встрече с членами клуба Alfalfa в середине января господин Маск хвастался, что его приглашали провести ночь в Белом доме, в спальне Линкольна.