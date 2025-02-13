0,23 процента составила на неделе с 4 по 10 февраля 2025 года инфляция в РФ, сообщил Росстат. Таким образом, недельный рост цен ускорился. На неделе с 14 по 20 января инфляция составляла 0,25%, с 21 по 27 января — 0,22%, с 28 января по 3 февраля — 0,16%. На 10 февраля Минэкономики оценило годовую инфляцию на уровне 9,99%, следует из обзора ведомства «О текущей ценовой ситуации». За последнюю неделю цены на продовольственные товары выросли на 0,39%, на непродовольственные — на 0,1%, на услуги — на 0,14%. Действующий, еще октябрьский прогноз ЦБ по инфляции на 2025 год — 4,5–5%. 14 февраля регулятор примет решение о ключевой ставке, опираясь в том числе на новые данные о росте цен.