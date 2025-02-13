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Коммерсантъ FM
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Продуктовые инновации опережают процессные

Мониторинг промышленности

Уровень инновационной активности предприятий обрабатывающей промышленности (доля организаций, осуществляющих исследования и разработки, приобретающих машины и оборудование, использующих инжиниринг и маркетинг) в 2023 году (последние доступные данные) составлял 22,5% — это на 1,8 процентного пункта (п. п.) выше, чем в 2022 году, но на 0,6 п. п. ниже, чем в 2021-м. Это следует из статистических данных, собранных Институтом статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ в партнерстве с Минэкономики и Росстатом.

Тройку самых активных компаний составили производители компьютеров (доля инноваторов — 49,5% от общего числа компаний этого сектора), летательных и космических аппаратов (48%), машин и оборудования (42,9%).

Удельный вес инновационных товаров в общем объеме отгруженной продукции увеличился до 8% с 7% в 2022 году. Объем таких товаров в действующих ценах составил 4,9 трлн руб. Согласно опросу компаний, наибольшим эффектом от инноваций они считают расширение ассортимента товаров, работ и услуг (на это указали 42% респондентов), сохранение рынков сбыта (41%) и повышение качества продукции (38%).

Затраты на инновационную деятельность в обработке достигли в 2023 году 1,27 трлн руб. (рост в постоянных ценах по сравнению с 2022 годом на 2,8%). Основная часть этих средств (62%) была направлена на разработку и внедрение продуктовых инноваций (новые или усовершенствованные товары и услуги). На процессные инновации (улучшенные бизнес-процессы) пришлось 38% расходов предприятий обрабатывающих отраслей. Более половины финансирования инноваций (58%) — это собственные средства организаций, доля бюджетных денег составила 21%, из иных источников было оплачено также 21% подобных расходов.

Данные ИСИЭЗ показывают снижение удельного веса затрат на исследования и разработки (ИР) в общем объеме расходов на инновационную деятельность. В 2023 году этот показатель сократился до 30,9% с 37,8% в 2022 году (в 2021 году он составлял 36,6%). В действующих ценах расходы на эти цели составили 393,2 млрд руб. Заметно больше, чем на ИР, компании потратили на приобретение машин и оборудования — 534,9 млрд руб. Еще 94,4 млрд руб. пришлись на инжиниринг.

Венера Петрова

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