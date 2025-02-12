Министры зашли на посадку

В Кировском райсуде Уфы вчера вынесли приговор бывшему министру транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александру Булушеву и действующему заместителю руководителя того же министерства Руслану Гарипову. Они признаны виновными в превышении должностных полномочий при заключении двух госконтрактов общей стоимостью 34,5 млн руб. на перелет правительственных делегаций. Александру Булушеву назначили наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима, Руслану Гарипову — два года условно. Осужденные вину не признали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Замминистра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Руслана Гарипова приговорили к двум годам условно

Замминистра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Руслана Гарипова приговорили к двум годам условно



Вчера судья Кировского райсуда Рустем Шаймухаметов вынес приговор бывшему министру транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александру Булушеву (возглавлял министерство с июня 2021 по ноябрь 2022 года) и действующему заместителю главы регионального минтранса Руслану Гарипову. Им инкриминировалось превышение должностных полномочий, повлекшее нарушение интересов государства (ч. 1 ст. 286 УК РФ).

Как сообщал «Ъ-Уфа», следствие установило, что весной 2022 года Александр Булушев получил распоряжение главы Башкирии Радия Хабирова организовать перелет правительственной делегации из Уфы в Волгоград (конечным пунктом была ДНР), а также в Узбекистан. В Волгоград делегация Башкирии летала в конце марта, а в Узбекистан — в конце мая. Понимая, что конкурсный отбор авиаперевозчика займет время, министр предложил своему подчиненному Руслану Гарипову найти частного перевозчика. Им стало санкт-петербургское ООО «Скайкоптер». Подрядчик за свой счет перевез делегации туда-обратно, а контракты с ним были заключены уже после этого. По мнению следствия, таким образом подсудимые, желая выслужиться перед начальством, нарушили интересы других участников рынка, которые могли бы участвовать в аукционе. Общая сумма ущерба бюджету Башкирии составила 34,5 млн руб., говорится в уголовном деле.

Подсудимые не признали вину. Их адвокат Рустам Лукманов в суде заявлял, что по итогам командировки в Узбекистан были подписаны и реализованы «многочисленные» контракты и инвестиционные соглашения между двумя республиками. Целью поездки в ДНР была отправка гуманитарного конвоя, и она, по словам адвоката, положительно сказалась на имидже власти.

В суде представитель гособвинения предложил приговорить господина Булушева к пяти годам в колонии общего режима, а господина Гарипова — к трем годам в колонии-поселении.

На прошедшем вчера судебном заседании Александр Булушев, выступая с последним словом, назвал предъявленное ему нарушение «формальным, не заслуживающим реального срока наказания».

«Прошу при решении суда исходить из этого, а также учитывать то, что мы действовали в интересах нашего государства. Это был наш основной мотив»,— сказал он.

«Считаю вину не доказанной. Прошу оправдать»,— заявил следом Руслан Гарипов.

Рустем Шаймухаметов провел в совещательной комнате около полутора часов.

Александра Булушева он приговорил к трем годам в колонии общего режима, а Руслану Гарипову назначил наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

Из оглашенной результативной части приговора стало известно, что Александру Булушеву судья переквалифицировал обвинение с первой части статьи 286 УК РФ на вторую. То есть судом было установлено, что преступление было совершено лицом, занимающим государственную должность. Меру пресечения в виде подписки о невыезде экс-министру оставили до вступления приговора в силу. «Срок отбытия наказания исчислять с момента взятия под стражу»,— добавил судья.

Мотивировочная часть приговора не зачитывалась.

Рустам Лукманов заявил «Ъ-Уфа» о намерении обжаловать приговор.

В пресс-службе прокуратуры Башкирии на вопрос о подаче апелляционного представления не ответили.

Венера Хисамова