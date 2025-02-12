«Издержки на оплату штрафов вырастут, но вряд ли нивелируют выгоду»

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект с поправками в ФЗ «О защите прав потребителей». Они направлены на то, чтобы не допускать навязывание гражданам дополнительных товаров и услуг. В пояснительной записке приводятся примеры злоупотреблений этим в сферах продажи транспортных билетов, страхования и ЖКХ. Вместе с тем, как сообщил депутат Госдумы Владимир Гутенев, возникли сомнения в действенности этого ФЗ из-за невысоких штрафов за нарушения. Поэтому парламентарии предложили на порядок увеличить штрафы – для должностных лиц до 300 тыс. руб. и до 1 млн руб. для юридических. Заставит ли это недобросовестных предпринимателей прекратить фактический обман потребителей, «Ъ-Ростов» рассказал заместитель председателя юридической коллегии «Сулим и партнеры» Даниил Черных-Аипов.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: из личного архива спикера Фото: из личного архива спикера

«Сказать, что законодатель предлагает некие принципиально новые механизмы защиты прав потребителя, сложно. Напомню, что и действующим законодательством навязывание товаров и услуг прямо запрещено. Более того, для продавца или поставщика услуг в случае нарушения такого запрета предусматривается как гражданско-правовая, так и административная ответственность. То есть, законом предусматривается возможность восстановления прав и интересов потребителя путем взыскания с продавца/поставщика убытков, понесенных в результате навязывания услуг.

В то же время, недавно были внесены дополнения и в КоАП. Так, появилась норма, которая устанавливает административную ответственность за навязывание потребителю дополнительных товаров, работ и услуг за отдельную плату. Причем делать это до заключения договора о приобретении основных товаров или услуг, объясняя такой шаг необходимостью заключения данного договора.

В принципе, все или почти все то, о чем сейчас говорит законодатель, действующими нормами уже предусмотрено. Но есть нюансы. Первый заключается в том, что административные штрафы, установленные за соответствующее нарушение, невысоки: для должностных лиц в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; для юридических – от 20 тысяч до 40 тысяч рублей.

Если мы не говорим о субъектах малого и среднего бизнеса, а предполагаем, что такое нарушение совершается, скажем, коммерческим банком, страховой компанией, девелопером или дилером легковых автомобилей, то для них такая ответственность не представляет серьезной проблемы, а доход, получаемый от реализации навязываемых товаров и услуг многократно превышает размер возможных штрафных санкций и потенциальных расходов, связанных с возмещением убытков в рамках гражданско-правовой ответственности.

Предложенное депутатами повышение размера штрафов, скорее всего, не окажет решающего значения: скорее всего, издержки на оплату штрафов вырастут, но вряд ли нивелируют выгоду. Более того, бенефициаром повышения размера штрафов будет являться государство, а не потребитель.

А ему по-прежнему придется отстаивать свои интересы в судебном порядке. В случае, если факт нарушения законодательства подтверждается актом уполномоченного надзорного органа (Роспотребнадзора), то, строго говоря, потребителю ничего доказывать не нужно. Ему нужно лишь подтвердить размер ущерба, что, опять же, несложно при наличии первичных документов (кассовых чеков, договора). А вот при наличии отказа уполномоченного органа в проведении проверки и возбуждении административного дела, либо в случае, если потребитель и вовсе не обращался с жалобой, защитить свои интересы в суде очень сложно.

Если мы говорим о банках, страховых компаниях, автодилерах, то, как правило, они подходят к вопросу навязывания товаров и услуг исключительно серьезно, таким образом, чтобы требования закона были формально соблюдены. Как правило, видимость свободы заключения договора с потребителем соблюдается, по сути, это дело техники. Так что, если уполномоченный орган признаков нарушения по результатам обращения не выявил, вероятность того, что удастся взыскать с поставщика/продавца убытки, увы, невысока.

Стоит сказать, что ужесточение ответственности поставщиков и продавцов в связи с навязыванием товаров и услуг – позитивный вектор развития законодательной базы. В то же время, на мой взгляд, ни повышение штрафов, ни формальное перекладывание бремени доказывания на поставщиков и продавцов полностью решить проблему не в состоянии. Потому что её первопричина – низкий уровень правовой подготовки потребителей, то есть, банальная неосведомленность граждан относительно своих прав и механизмов их защиты. Чем ниже уровень правовой подготовки у потребителя, тем выше вероятность того, что продавец успешно навяжет ему товары и услуги, приобретать которые потребитель не планировал».