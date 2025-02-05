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Коммерсантъ FM
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Юбилей для своих

80-летие Победы не сулит КПРФ ощутимых политических дивидендов

КПРФ открыла масштабный цикл мероприятий, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Растянутое на месяцы празднование коммунисты начали 4 февраля с форума, приуроченного к Международному дню юного героя-антифашиста. О политической и рейтинговой составляющей торжеств партийцы, по их уверениям, не задумываются, считая достойную встречу юбилея своим священным долгом. Впрочем, «перехватить» у властей повестку Победы Компартии и не удастся, задача-максимум — удержать «ядерный электорат», считают эксперты.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Подшефных пионеров из Москвы и нескольких областей, участников проекта «Дети России — детям Донбасса» и школьников из новых регионов коммунисты собрали в Доме Союзов. Началось все с исторического ликбеза, после чего юные гости подготовили письма для бойцов СВО и поучаствовали в торжественной программе с выносом Знамени Победы, патриотическими стихами и песнями.

Коммунисты в своих выступлениях, вторя руководителям страны, проводили идеологическую связь между Великой Отечественной войной и спецоперацией на Украине, но не забывали при этом подчеркнуть особую роль советской власти в победе 1945 года. Например, Геннадий Зюганов в очередной раз поделился одной из любимых историй: «На допросах фашистские генералы прямо говорили: "Мы знали, сколько у Советской армии танков, самолетов и пушек, но не подозревали, что советский учитель за десять лет подготовит таких славных командиров и солдат"». И сегодня «очень важно, чтобы новые поколения изучали подвиг наших героев», подчеркнул председатель ЦК КПРФ.

Его первый заместитель Юрий Афонин, в свою очередь, напомнил, что в годы войны пионеры и комсомольцы сражались «не только как сыны полка, но и в рядах партизан и подпольщиков», а также «копали окопы, трудились на оборонных предприятиях и обеспечивали фронт продовольствием». Россияне «в серьезном долгу перед этим поколением», потому инициативы коммунистов, связанные с законами о «детях войны», обязаны получить народную поддержку, добавил он.

Корреспонденту “Ъ” Юрий Афонин сообщил, что к 80-летию Победы КПРФ заготовила внушительную программу мероприятий. Достойно отметить эту дату важно в контексте «нынешней борьбы за историческую правду», в том числе «для борьбы против лживых измышлений Запада вроде заявления Трампа о том, что Россия "помогла" США выиграть Вторую мировую войну», уверен первый зампред ЦК. «Занимаясь этой работой, мы точно не думаем о рейтингах или повестке, которую кто-то может перехватить,— заверил коммунист.— Для нас праздник Победы — это великая историческая дата, дата памяти и единения, а не дань текущей политической конъюнктуре».

«Перехватить победную повестку» у российских властей (оргкомитет «Победа» возглавляет лично президент) у КПРФ и не получится, считает политолог Константин Калачев. «Победа в Великой Отечественной войне — это победа государства и населяющего его народа, а современная власть убедительно эксплуатирует тему преемственности и традиций, государственного патриотизма и народничества»,— рассуждает эксперт. Тем не менее любая активность партии лучше ее отсутствия, поскольку для КПРФ «остро стоит вопрос сохранения рейтинга», добавляет он: «Для сохранения, а не приращения это имеет смысл. Это работа на ядерный электорат, на его удержание». Официальный нарратив будет сводиться к «победе страны и народа», и коммунисты не станут с этим спорить, но попытаются «дополнить его ролью Сталина и Компартии», полагает политолог Дмитрий Еловский: «Ядерная аудитория это примет, на то она и ядерная». Однако проблема КПРФ в том, что ни сталинисты, ни левые в целом, ни сторонники президента «не воспринимают нынешнюю КПРФ как наследницу КПСС». «Коммунисты пытаются эту связь усилить, но им для этого не хватает ресурсов»,— резюмирует политолог.

Григорий Лейба

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