Минцифры поддержало Юрия Ускова в суде

Как стало известно «Ъ», не последнюю роль в судьбе основателя IT-компании iSpring Юрия Ускова, которого суд не стал заключать под домашний арест, избрав для фигуранта запрет определенных действий, сыграло Минцифры. В представленной суду характеристике, подписанной министром Максутом Шадаевым, говорилось, что у iSpring 60 тыс. клиентов в 172 странах, а по данным Forbes, компания вошла в 2024 году в топ-10 лучших мировых платформ для организации обучения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава IT-компании iSpring Юрий Усков

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Глава IT-компании iSpring Юрий Усков

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Перечисляя заслуги и достижения Юрия Ускова, министр Шадаев отметил, что он открыл компьютерную школу для обучения детей в Йошкар-Оле с филиалами по России, лицей и первый частный IT-вуз. Он поддерживает проекты, направленные на помощь участникам СВО, в которой участвует его сын.

«Благодаря огромному личному вкладу Юрия Ускова создана успешная компания, которая… разрабатывает и экспортирует отечественные программные решения по всему миру и является образцом корпоративной культуры, сохраняя при этом свои основные производственные ресурсы в родном регионе»,— отмечено в документе.

Подробнее о задержании Юрия Ускова читайте в материале «Ъ» «Айтишника приземлили в суде».

Николай Сергеев