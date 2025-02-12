Жога призвал создать программы адаптации для ветеранов СВО

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога обсудил с председателями глав окружных заксобраний поддержку участников СВО и их семей. Он заявил о необходимости подготовить законодательную базу для реабилитации и социализации военнослужащих.

«Текущее количество ветеранов - это не более чем тренировка перед близкой перспективой, когда десятки тысяч участников СВО вернутся домой. Всем им необходимо будет оказать всю необходимую помощь в адаптации к мирной жизни»,— передает слова господина Жоги аппарат полпреда (цитата по ТАСС).

Господин Жога добавил, что Россия должна выйти на долгосрочные программы, «которые будут сопровождать ветеранов на протяжении всей их жизни». Они будут включать в себя социальную медицину и реабилитацию, помощь в трудоустройстве, а также переобучение.

Он также сообщил, что вернувшиеся с фронта военнослужащие могут стать важным трудовым резервом для восполнения кадрового дефицита на Урале. Некоторые ветераны могут войти в законодательные органы регионов, заявил полпред.