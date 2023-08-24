СКР вызывает связистов

Московский городской суд отказал бывшему совладельцу ОАО «Пермский телефонный завод „Телта“» Игорю Морозову и главбуху предприятия Елене Гришиной в освобождении из СИЗО под домашний арест. Вместе с гендиректором ОАО они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере. Как выяснил «Ъ-Прикамье», речь идет о хищении средств в рамках исполнения контрактов на поставку телефонных аппаратов для Минобороны в 2014–2023 годах. Фигурантами дела также являются неназванные сотрудники Главного управления связи Мин­обороны и военных представительств. По материалам дела, показания против топ-менеджеров «Телты» дали свидетели, в отношении будущих обвиняемых долго проводились оперативные мероприятия. Сами фигуранты считают, что преступление относится к сфере предпринимательской деятельности, поэтому в СИЗО они находиться не могут.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В середине августа Московский городской суд рассмотрел апелляционные жалобы руководителей и экс-совладельца ОАО «Пермский телефонный завод „Телта“». Гендиректор предприятия Алексей Высоков, главбух Елена Гришина и бывший акционер компании Игорь Морозов оспаривали решения Хамовнического райсуда об их заключении под стражу в рамках дела о мошенничестве. Как следует из документов суда, уголовное дело было возбуждено 2 июня Главным военно-следственным управлением СКР по факту хищения средств бюджета в особо крупном размере организованной группой. По версии военных следователей, обвиняемые причастны к хищению денег при исполнении контрактов с Минобороны на поставку телефонных аппаратов в 2014–2023 годах. В СКР полагают, что стоимость продукции была завышена, окончательный ущерб по делу будет определен по итогам экспертизы.

Пермский телефонный завод основан в 1941 году специалистами эвакуированного из Ленинграда электромеханического завода. Выпускает специальные, промышленные, полевые телефонные аппараты, коммутационное и измерительное оборудование. Среди основных заказчиков — силовые ведомства (МВД, ФСИН), погранвойска, военно-морской флот. В прошлом году завод сообщил, что освоил производство зарядных станций для автомобилей. Выпускает продукцию на двух площадках — в Перми и в Москве. Последние пять лет предприятие не раскрывает финансовые показатели. 100% акций принадлежат столичному ООО «УК „Центр“», единственным владельцем которого числится Анна Карпова, по данным «Ъ-Прикамье» — супруга бывшего гендиректора и основного владельца «Телты» Игоря Морозова. Cейчас господин Морозов является индивидуальным предпринимателем.

О задержании руководителей и бывшего совладельца «Телты» стало известно в конце июля. Как следует из материалов дела, фигуранты были задержаны после того, как в отношении них дали показания свидетели. Свои материалы следователям также предоставили сотрудники оперативных под­разделений, предварительно рассекретив их. В уголовном деле фигурируют и должностные лица ряда структурных подразделений Министерства обороны. Речь идет о сотрудниках Главного управления связи военного ведомства, управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления ВС РФ, а также двух военных представительств. Их данные не раскрываются. Срок предварительного следствия, по данным суда, был продлен до 2 ноября текущего года.

В ходе рассмотрения апелляционной жалобы господин Морозов и его защитник настаивали на том, что следователь ГВСУ СКР не мог привлечь бизнесмена в качестве обвиняемого, поскольку он не военнослужащий. Кроме того, если преступление действительно имело место, то оно совершено в сфере предпринимательской деятельности, поэтому Игорю Морозову не могла быть избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По мнению обвиняемого, следствие не доказало, что он может скрыться или воспрепятствовать расследованию, а материалы оперативно-разы­скных мероприятий, предшествовавших задержанию, носят «поверхностный и тенденциозный характер».

Елена Гришина также указывала, что вменяемое ей деяние относится к предпринимательской деятельности. Госпожа Гришина полагает, что показания свидетелей не говорят о ее причастности к совершению преступления. Расследованию уголовного дела она не препятствовала и в будущем заниматься этим не намерена.

Мосгорсуд в удовлетворении апелляционных жалоб отказал. Привлечение Игоря Морозова в качестве обвиняемого военно-следственным управлением он счел законным, поскольку по делу проходят и военнослужащие. В постановлении говорится также, что в ходе расследования установлены не все участники организованной группы, а обвиняемый знает «анкетные данные» свидетелей. Отдельно суд отметил, что господин Морозов проживает преимущественно за границей и имеет имущество, а также банковские счета за пределами РФ. В постановлении по жалобе Ирины Гришиной суд также ссылается на то, что она знает данные свидетелей и следствие еще не установило всех участников ОПГ. В итоге суд оставил госпожу Гришину под стражей до 20 сентября текущего года, господин Морозов пробудет в СИЗО до 19 сентября.

Дмитрий Астахов