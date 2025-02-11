Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Ценность исторических зданий поделили на два

Обновленную версию главного градозащитного закона Петербурга внесли в городской парламент

Парламент Санкт-Петербурга рассмотрит поправки в городской закон № 820–7 «О границах объединенных зон охраны объектов культурного наследия». Изменения, инициатором которых выступил Смольный, обсуждали более года. Первую редакцию поправок, которая предполагала разделение всех исторических зданий на три категории, раскритиковали градозащитники и некоторые депутаты. В конце прошлого года в правительстве заявили, что отказались от предложенной классификации. В январе 2025 года законопроект вынесли на антикоррупционную экспертизу, в конце прошлой недели — внесли в Законодательное собрание.

Председатель КГИОПа Алексей Михайлов в пояснительной записке к инициативе отмечает, что исторические дореволюционные здания, не вошедшие в оба списка, как и ранее остаются под охраной — их снос запрещен

Председатель КГИОПа Алексей Михайлов в пояснительной записке к инициативе отмечает, что исторические дореволюционные здания, не вошедшие в оба списка, как и ранее остаются под охраной — их снос запрещен

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Председатель КГИОПа Алексей Михайлов в пояснительной записке к инициативе отмечает, что исторические дореволюционные здания, не вошедшие в оба списка, как и ранее остаются под охраной — их снос запрещен

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) впервые опубликовал новую систему классификации исторических зданий, которые не являются объектами культурного наследия (по оценкам комитета, таких зданий в городе около 14 тыс.), в ноябре 2023 года. Проект изменений разработало ООО «НИиПИ "Спецреставрация"».

В Смольном предложили разделить все исторические здания на три категории: ценные средовые, средовые и несредовые. В раздел несредовых, «утративших историческую среду или не соответствующих ее средовым характеристикам», попало более 300 построек. В правительстве уверяли, что речь идет о небольших хозяйственных постройках во дворах, флигелях, конюшнях и так далее. Они, согласно первой версии поправок, могли быть выведены из-под охраны как не имеющие исторической ценности. Такая классификация вызвала обеспокоенность у градозащитников: они выступили с резкой критикой нововведений.

Городской закон № 820–7 «О границах объединенных зон охраны объектов культурного наследия…» защищает от сноса все здания в зонах охраны объектов культурного наследия: в центральных районах города — построенные до 1917 года включительно, в остальных районах — до 1957 года. Еще на стадии разработки поправок в Смольном уверяли, что новый подход необходим: тогда еще первый заместитель председателя КГИОП Алексей Михайлов (в октябре 2024-го назначен председателем комитета.— «Ъ-СПб») заявлял, что некоторые строения попадают под критерий «дореволюционных построек» лишь формально. При этом ряд объектов, которые построены после 1917 года, но имеющие большую историческую ценность, под защиту в связи со своим возрастом, наоборот, не попадают.

В ноября 2024 года КГИОП заявил, что делает шаг навстречу градозащитникам и отказывается от категории несредовых объектов. В середине января 2025 года новая версия законопроекта была вынесена на антикоррупционную экспертизу. Согласно сайту ЗаксСа, в конце прошлой недели документ внесли на рассмотрение в петербургский парламент.

Согласно отредактированным поправкам, в законе появятся два новых понятия: «ценные средовые объекты» и «ценные рядовые объекты». В список средовых вошли 915 зданий, в перечень рядовых — 4657. Как и заявлял Алексей Михайлов, от несредовых в итоговой версии документа отказались.

Определения новым понятиям были даны в документах, опубликованных ранее на сайте городского правительства. Так, ценные рядовые объекты — это «отдельные здания, строения, сооружения, не являющиеся объектами (выявленными объектами) культурного наследия, в том числе восстановленные объекты охраняемой среды, соответствующие средовым характеристикам». Ценные средовые — «отдельные здания, строения, сооружения, не являющиеся объектами (выявленными объектами) культурного наследия, сохранившие подлинное архитектурно-художественное решение, в том числе дворовых фасадов, и образующие композиционно завершенные внутриквартальные пространства, которые сохранили первоначальную объемно- пространственную композицию». От понятия исторического здания в законе не отказываются, однако теперь из него исключены здания, включенные в новые перечни.

Председатель КГИОП Алексей Михайлов в пояснительной записке к инициативе отмечает, что исторические дореволюционные здания, не вошедшие в оба списка, как и ранее остаются под охраной: их снос запрещен. Кроме того, в правительстве уверяют, что благодаря изменениям под охраной окажутся и те здания, которые сейчас не защищены от перестройки и сноса. «Категория "ценные рядовые объекты" расширяет возможности для охраны объектов, расположенных в исторически сложившихся центральных районах, включая в себя в том числе здания, построенные после 1917-го года»,— говорится в пояснительной записке. Так, в перечень ценных включили более 650 зданий, построенных в советский период.

Впрочем, градозащитники опасаются, что новая классификация не спасет от сноса исторические строения. Еще в ноябре Алексей Михайлов заявил, что список несредовых объектов сформировали преждевременно. Однако инвентаризация исторической застройки продолжится и после ее завершения КГИОП вернется к обсуждению перечня несредовых зданий. Градозащитники полагают, что дома, которые после завершения исследования не попадут ни в один список, окажутся под угрозой сноса.

Заместитель председателя общества защиты памятников «Старый Петербург» Александр Кононов указывает, что к положительным моментам нового законопроекта можно отнести отказ от списка несредовых объектов из-за критики градозащитников. «По крайней мере, в ближайшие несколько лет комитет собирается продолжить работу по изучению всей исторической застройки. Кроме того, важно, что теперь, кроме исторических зданий, построенных до 1917 года, в центре будет охраняться и достаточно большой пласт советской рядовой застройки»,— прокомментировал новую редакцию закона господин Кононов.

Надежда Ярмула, Артемий Чулков

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...