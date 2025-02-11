Ценность исторических зданий поделили на два

Парламент Санкт-Петербурга рассмотрит поправки в городской закон № 820–7 «О границах объединенных зон охраны объектов культурного наследия». Изменения, инициатором которых выступил Смольный, обсуждали более года. Первую редакцию поправок, которая предполагала разделение всех исторических зданий на три категории, раскритиковали градозащитники и некоторые депутаты. В конце прошлого года в правительстве заявили, что отказались от предложенной классификации. В январе 2025 года законопроект вынесли на антикоррупционную экспертизу, в конце прошлой недели — внесли в Законодательное собрание.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель КГИОПа Алексей Михайлов в пояснительной записке к инициативе отмечает, что исторические дореволюционные здания, не вошедшие в оба списка, как и ранее остаются под охраной — их снос запрещен

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Председатель КГИОПа Алексей Михайлов в пояснительной записке к инициативе отмечает, что исторические дореволюционные здания, не вошедшие в оба списка, как и ранее остаются под охраной — их снос запрещен

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) впервые опубликовал новую систему классификации исторических зданий, которые не являются объектами культурного наследия (по оценкам комитета, таких зданий в городе около 14 тыс.), в ноябре 2023 года. Проект изменений разработало ООО «НИиПИ "Спецреставрация"».

В Смольном предложили разделить все исторические здания на три категории: ценные средовые, средовые и несредовые. В раздел несредовых, «утративших историческую среду или не соответствующих ее средовым характеристикам», попало более 300 построек. В правительстве уверяли, что речь идет о небольших хозяйственных постройках во дворах, флигелях, конюшнях и так далее. Они, согласно первой версии поправок, могли быть выведены из-под охраны как не имеющие исторической ценности. Такая классификация вызвала обеспокоенность у градозащитников: они выступили с резкой критикой нововведений.

Городской закон № 820–7 «О границах объединенных зон охраны объектов культурного наследия…» защищает от сноса все здания в зонах охраны объектов культурного наследия: в центральных районах города — построенные до 1917 года включительно, в остальных районах — до 1957 года. Еще на стадии разработки поправок в Смольном уверяли, что новый подход необходим: тогда еще первый заместитель председателя КГИОП Алексей Михайлов (в октябре 2024-го назначен председателем комитета.— «Ъ-СПб») заявлял, что некоторые строения попадают под критерий «дореволюционных построек» лишь формально. При этом ряд объектов, которые построены после 1917 года, но имеющие большую историческую ценность, под защиту в связи со своим возрастом, наоборот, не попадают.

В ноября 2024 года КГИОП заявил, что делает шаг навстречу градозащитникам и отказывается от категории несредовых объектов. В середине января 2025 года новая версия законопроекта была вынесена на антикоррупционную экспертизу. Согласно сайту ЗаксСа, в конце прошлой недели документ внесли на рассмотрение в петербургский парламент.

Согласно отредактированным поправкам, в законе появятся два новых понятия: «ценные средовые объекты» и «ценные рядовые объекты». В список средовых вошли 915 зданий, в перечень рядовых — 4657. Как и заявлял Алексей Михайлов, от несредовых в итоговой версии документа отказались.

Определения новым понятиям были даны в документах, опубликованных ранее на сайте городского правительства. Так, ценные рядовые объекты — это «отдельные здания, строения, сооружения, не являющиеся объектами (выявленными объектами) культурного наследия, в том числе восстановленные объекты охраняемой среды, соответствующие средовым характеристикам». Ценные средовые — «отдельные здания, строения, сооружения, не являющиеся объектами (выявленными объектами) культурного наследия, сохранившие подлинное архитектурно-художественное решение, в том числе дворовых фасадов, и образующие композиционно завершенные внутриквартальные пространства, которые сохранили первоначальную объемно- пространственную композицию». От понятия исторического здания в законе не отказываются, однако теперь из него исключены здания, включенные в новые перечни.

Председатель КГИОП Алексей Михайлов в пояснительной записке к инициативе отмечает, что исторические дореволюционные здания, не вошедшие в оба списка, как и ранее остаются под охраной: их снос запрещен. Кроме того, в правительстве уверяют, что благодаря изменениям под охраной окажутся и те здания, которые сейчас не защищены от перестройки и сноса. «Категория "ценные рядовые объекты" расширяет возможности для охраны объектов, расположенных в исторически сложившихся центральных районах, включая в себя в том числе здания, построенные после 1917-го года»,— говорится в пояснительной записке. Так, в перечень ценных включили более 650 зданий, построенных в советский период.

Впрочем, градозащитники опасаются, что новая классификация не спасет от сноса исторические строения. Еще в ноябре Алексей Михайлов заявил, что список несредовых объектов сформировали преждевременно. Однако инвентаризация исторической застройки продолжится и после ее завершения КГИОП вернется к обсуждению перечня несредовых зданий. Градозащитники полагают, что дома, которые после завершения исследования не попадут ни в один список, окажутся под угрозой сноса.

Заместитель председателя общества защиты памятников «Старый Петербург» Александр Кононов указывает, что к положительным моментам нового законопроекта можно отнести отказ от списка несредовых объектов из-за критики градозащитников. «По крайней мере, в ближайшие несколько лет комитет собирается продолжить работу по изучению всей исторической застройки. Кроме того, важно, что теперь, кроме исторических зданий, построенных до 1917 года, в центре будет охраняться и достаточно большой пласт советской рядовой застройки»,— прокомментировал новую редакцию закона господин Кононов.

Надежда Ярмула, Артемий Чулков