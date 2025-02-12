Грузовикам учетверяют неоплату за проезд

Госдума приняла в первом чтении законопроект, увеличивающий с 5 тыс. до 20 тыс. руб. штрафные санкции за неоплату проезда грузоперевозчиков по федеральным трассам. Поправки принимаются на фоне жалоб водителей-дальнобойщиков на ошибочные штрафы из-за работы систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), мешающих определению спутниковых координат. В Минтрансе уже признали рост жалоб на ошибки в системе «Платон» в последние полтора месяца. По сведениям “Ъ”, проблемами с определением местоположения грузовиков займется отдельная рабочая группа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пункт взимания платы на въезде на платный участок трассы М4 «Дон»

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Пункт взимания платы на въезде на платный участок трассы М4 «Дон»

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Поправки к ст. 3.5 и 12.21.3 КоАП РФ в Госдуму в декабре 2024 года внесло правительство РФ. Сейчас, согласно кодексу, неоплаченное движение грузовиков разрешенной массой свыше 12 тонн по федеральным трассам без оплаты карается штрафом в 5 тыс. руб. В Белом доме предлагают поднять эту планку до 20 тыс. руб., а состав повторного правонарушения (со штрафом в 10 тыс. руб.) из статьи КоАП РФ исключить.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что в 2019 году по ст. 12.21.3 КоАП было вынесено чуть более 1 млн постановлений, в 2023 году — 1,5 млн. При этом в том же 2023 году, по данным Ространснадзора, было зафиксировано 2,1 млн случаев, когда перевозчики вносили плату за пробег более чем 820 км в сутки. В правительстве РФ обращают внимание, что плата за проезд большегрузов на тот момент составляла 3,05 руб. (тарифы регулярно индексируются) за 1 км пути, и грузоперевозчикам было «выгоднее оплачивать штраф» — тем более что это можно было сделать в месячный срок с 50-процентной скидкой. «При данных условиях не решается задача по предупреждению совершения правонарушений»,— добавляют в Белом доме. Заместитель министра транспорта РФ Дмитрий Зверев 12 февраля, выступая в Госдуме, обратил внимание на то, что штрафы не пересматривались десять лет.

Для взимания платы с грузовиков (разрешенной максимальной массой свыше 12 тонн) по федеральным трассам используется система «Платон» (запущена в ноябре 2015 года). Установленные в грузовиках бортовые устройства через спутниковую систему навигации определяют и записывают маршрут проезда транспортного средства. Данные с устройств затем считывают датчики, установленные вдоль дорожной сети (так называемые рамки «Платона»). Действующий тариф — 3,34 руб. за километр, деньги направляются в Федеральный дорожный фонд.

Рассмотрение законопроекта происходило на фоне скандала со сбоями в системе «Платон» и ошибочных штрафов, которые получали грузоперевозчики на юге России. Используемые водителями бортовые устройства, утверждают дальнобойщики, некорректно определяют местонахождение грузовика из-за работы систем радиоэлектронной борьбы: машина может «оказаться» по координатам в Австралии или Исландии. В свою очередь, система «Платон» в этот момент считает устройство выключенным или же фиксирует, что грузовик сошел с маршрута.

Как пояснял депутат городской думы Краснодара Александр Сафонов, некоторые дальнобойщики жаловались ему на 200–300 тыс. руб. «накопленных штрафов ни за что». Водители даже записали видеообращение к президенту Владимиру Путину с просьбой отменить штрафы.

На проблему с «глушилками» в ходе обсуждения в Госдуме поправок обратил внимание депутат Андрей Альшевских (ЕР). Дмитрий Зверев заверил, что вопрос находится на «постоянном контроле» у главы Минтранса: 31 рамку «Платона» после разбирательств уже отключили, а десять постов контроля перевели в «особый режим». В Ространснадзоре, по словам заместителя министра, приняли 2,1 тыс. жалоб водителей и отменили 568 штрафных постановлений. В случае «технических, сетевых помех» штраф оперативно отменяется, заверил господин Зверев.

Депутату Вячеславу Мархаеву (КПРФ) оказались непонятны «кратность» предлагаемого повышения штрафов и отсутствие «привязки коэффициентов к инфляции». «Может, пора прекратить обдираловку штрафами и попытками наполнения бюджета»,— возмутился партиец. Однако Дмитрий Зверев растолковал, что законодатель не может вносить в КоАП коэффициент инфляции, а задача поправок — «не пополнять казну, а понуждать к соблюдению норм».

Законопроект принят в первом чтении, на поправки отводится две недели.

В Минтрансе “Ъ” сказали, что еще с 2024 года совместно с Росавтодором и оператором «Платона» стараются «своевременно вносить изменения в настройки системы для предотвращения такого влияния (помех спутниковой навигации.— “Ъ”) на грузоперевозчиков». При этом в ведомстве признали рост жалоб дальнобойщиков за последние полтора месяца. Накануне на площадке концессионера «Платона» (компания «РТ-Инвест Транспортные системы») прошло обсуждение проблемы. По сведениям “Ъ”, там было решено, что проблемами вокруг РЭБ займется отдельная рабочая группа Минтранса.

Президент ассоциации «Грузавтотранс» Владимир Матягин выступает против ужесточения санкций до тех пор, пока не будет наведен порядок в ошибочно выписанных штрафах. «Должно быть более справедливое отношение к перевозчику, и за каждое пропадание сигнала его не должны карать»,— заявил он “Ъ”.

Александр Воронов, Иван Буранов