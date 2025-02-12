Суд арестовал пенсионерку, искавшую киллера для убийства мужа

Кунцевский районный суд Москвы арестовал на два месяца 69-летнюю Галину Тимонину, которая пыталась нанять киллера для убийства супруга. Ее обвиняют в приготовлении к убийству из корыстных побуждений (ч. 1 ст. 30, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

По данным следствия, обвиняемая решила убить мужа в связи с разводом. Супруги делили имущество, однако женщина не хотела делиться собственностью. Для этого она попыталась найти сообщника, готового за деньги убить мужа. За убийство обвиняемая планировала перевести исполнителю 5 млн руб. В столичном управлении Следственного комитета РФ сообщили, что по месту жительства Галины Тимониной провели обыск с ее участием.

Обвиняемая не согласилась с решением суда об аресте и просила назначить ей домашний арест. Прокуратура уточнила, что женщина не признала вину и отказалась давать показания.

О задержании пенсионерки прокуратура сообщила накануне.

Никита Черненко