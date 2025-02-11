СКР возбудил дело против пенсионерки, искавшей киллера для убийства мужа

В Москве задержали 69-летнюю пенсионерку, которая хотела нанять исполнителя для убийства мужа. Против нее возбудили уголовное дело по статье о приготовлении к убийству из корыстных побуждений (ч. 1 ст. 30 и п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ), сообщили в московской прокуратуре.

По данным следствия, у супругов возник конфликт во время развода и раздела совместного имущества. Женщина не хотела делить собственность и запланировала отравить супруга. Как рассказали в Следственном комитете России, 25 декабря 2024 года подозреваемая обратилась в частное детективное агентство, чтобы собрать информацию в отношении мужа.

В ходе одной из личных встреч с частным детективом пенсионерка пояснила, что ищет киллера, который мог бы за вознаграждение убить супруга. После этого сотрудник агентства обратился в правоохранительные органы. В рамках следственного эксперимента он получил аванс от женщины в размере 1 млн руб. 10 февраля он заявил заказчице, что выполнил поручение, и показал фото якобы умершего мужа. После этого пенсионерку задержали при передаче еще 4 млн руб.

Никита Черненко