Глава Роснедр: в России добывают редких металлов больше, чем нужно экономике

Запасы редкоземельных металлов в России, которые готовы к добыче, составляют 28,5 млн тонн, рассказал глава Роснедр Олег Казанов. При этом годовая потребность страны составляет 2 тыс. тонн, сказал он. Господин Казанов отметил проблему экономического обоснования добычи редкоземельных металлов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Совет Федерации Фото: Совет Федерации

По мнению главы агентства по недропользованию, российская экономика нуждается в меньшем количестве запасов редких металлов, передает ТАСС слова господина Казанова. Он добавил, что в пределах распределенного фонда недр обеспеченность запасами таких ресурсов очень высокая. Так, по его словам, на Ловозерском месторождении (Мурманская область) запасы редкоземельных металлов составляют 7 млн тонн, на Томторском месторождении (Якутия) — 4 млн тонн.

«Федеральная геологоразведка сейчас занимается другими видами сырья из группы редких металлов: это уран, титан, литий. А этими не занимается, потому что редкоземельных металлов достаточно»,— сказал он в Совете федерации (СФ), где прошел круглый стол по теме добычи и переработки редкоземельных металлов.

Член комитета СФ по экономической политике Александр Жуков на круглом столе подчеркнул, что эти ресурсы играют ключевую роль в высоких технологиях. Они входят в основу производства электроники, магнитов, аккумуляторов и других устройств, нужных для обороны, энергетики и альтернативной энергетики, передает его слова сайт СФ. По его словам, Россия занимает второе место в мире после Китая по запасам редкоземельных металлов.