Автопром Петербурга занял 5,2% в общероссийском производстве легковых автомобилей

По итогам прошедшего года доля автомобильных предприятий Петербурга составила 5,2% от общего объема выпуска легковых машин в России. Такие данные 28 января предоставили аналитики специализированного Telegram-канала AutoRun SPb.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Всего за 2024 год два петербургских завода выпустили около 42 тыс. автомобилей. Объем производства «Автомобильного завода АГР», где собирают четыре модели Solaris, составил 21 972 автомобиля. На «Автозаводе Санкт-Петербург», производящем две модели XCiteI, в свою очередь, сошло с конвейера около 20 тыс. новых машин.

При этом доля петербургского автопрома в общероссийском производстве оказалась одной из худших за всю его историю. Меньше было только в 2008 и 2009 годах (3,2% и 3,3%), когда в городе только начинал развиваться автокластер. Показатель 2024 года оказался близким к 2010 году. Тогда доля автопрома Петербурга составила 5,8%. После этого, до 2022 года включительно, она не падала ниже 10%.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что за период с 30 декабря 2024 по 12 января 2025 года в России было поставлено на учет 172 автомобиля бренда XCite, произведенных в Петербурге. Это позволило марке занять 20-е место по объему продаж в стране среди всех брендов.

Андрей Цедрик