Будет у Марьяны Гурьяновой внутривенное питание!

7 февраля на rusfond.ru, в “Ъ” и в эфире ГТРК «Амур» мы рассказали историю трехлетней Марьяны Гурьяновой из Амурской области («Назад в детский сад», Алексей Каменский). У девочки врожденный порок кишечника, она перенесла уже две операции, большую часть тонкой кишки пришлось удалить. Марьяна не может усваивать обычную еду, основное питание получает через вену. Девочку выпишут из больницы при условии, что дома ее обеспечат специальным внутривенным питанием и лекарствами как минимум на полгода. Но их стоимость для семьи неподъемна. Рады сообщить: вся необходимая сумма (1 740 883 руб.) собрана. Родители Марьяны благодарят всех за помощь. Дорогие друзья, примите и нашу признательность.

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Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ Марьяна Гурьянова

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Всего с 7 февраля 11 865 читателей rusfond.ru, “Ъ”, телезрителей ГТРК «Амур», «Волгоград-ТРВ», «Пермь», «Липецк», «Алтай» и еще 131 регионального СМИ — партнера Русфонда, а также 22 компании исчерпывающе помогли 16 детям, собрано 35 633 164 руб.