«Крайне важно, что все-таки скажет Европа»

Дональд Трамп заявил о серьезных подвижках в урегулировании украинского конфликта. Президент США также подтвердил, что направил в Киев министра финансов Скотта Бессента. Он, в частности, должен прояснить ситуацию вокруг украинских месторождений полезных ископаемых. В свою очередь Владимир Зеленский заявил об успешных контактах с представителями Белого дома. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе не исключает, что ближе к выходным появится некая конкретика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

В Европе высаживается большой американский десант из высших сфер. Вице-президент Джей Ди Вэнс накануне в Париже вникал в суть проблем искусственного интеллекта. Затем он примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности и проведет личную встречу с Владимиром Зеленским. Последний, по его собственным словам, активно готовится к встрече с Трампом.

В Старый Свет отправляется новый глава Пентагона Пит Хегсет. В Германии он примет участие в заседании формата «Рамштайн», который впервые пройдет не под председательством США, модератором выступит Великобритания. При этом сам министр обороны также впервые не объявит о новом пакете помощи Украине и не будет встречаться с представителями этой страны. Его функция — наблюдение. Затем Хегсет отправится в Брюссель обсуждать дальнейшее взаимодействие с НАТО.

Наконец, пожалуй, самое интересное. В Киев едет министр финансов Скотт Бессент. Дональд Трамп лично подтвердил информацию агентства Bloomberg: «Эта война должна скоро закончиться, я отправляю главу Минфина на встречу с Зеленским». Его задача выяснить реальную ситуацию вокруг украинских полезных ископаемых. Президент США ранее дал понять, что намерен в любом случае, независимо от итогов гипотетических переговоров, получить компенсацию за потраченные средства на поддержку Киева. Однако пока он демонстрирует уверенность в положительном результате.

Между тем спецпосланник Кит Келлог сообщил, что, во-первых, не планирует посещать Москву, во-вторых, прежде чем доложить шефу свои предложения по мирному решению он намерен все-таки выслушать мнение европейских союзников. К тому же именно на них предполагается переложить большую часть ответственности за украинское направление. Им же предложено гарантировать Киеву безопасность.

В целом кажется, что Дональд Трамп развил очень уж большую активность. Вот и Ближним Востоком занимается, и тоже обещает чуть ли не за день решить проблему, что сохранялась десятилетиями. Крушит либеральный миропорядок. Есть, конечно, опасность и предчувствие нехорошее, ибо ломать, как говорится, не строить. Как бы всемирный хаос не посеять в итоге. От этого никому лучше, к слову сказать, не станет.

Но вернемся к Украине. Крайне важно, что все таки-скажет Европа. Пока она упорно молчит. Видимо, в шоке пребывает. Хотя почему бы в такой ситуации не попытаться стать снова великой. В завершении хочется обратить внимание на слова мэра Киева Виталия Кличко о том, что конфликт может закончиться через месяц-два «болезненным компромиссом». В свою очередь Трамп вновь говорит о существенном прогрессе на пути к миру. Что же, если говорит, значит, знает. Наверное.

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Дмитрий Дризе