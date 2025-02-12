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На водосбросной плотине Багаевского гидроузла завершен монтаж всех 12 затворов

На водосбросной плотине строящегося Багаевского гидроузла завершен монтаж затворов — установлены все 12 единиц. Также завершено строительство двух ремонтных и двух аварийно-ремонтных затворов. Об этом сообщает ИА «PortNews» со ссылкой на ФКУ «Ространсмодернизация».

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Cогласно сообщению, oбщая строительная готовность первого пускового комплекса гидроузла составляет 90%. Завершено бетонирование основных конструкций водосбросной плотины и судоходного шлюза. Общий объем уложенного бетона с начала строительства составил почти 275 тыс. куб. м, что составляет 98% от проектного объема первого пускового комплекса.

Земляные работы по тракту рыбоходно-нерестового канала выполнены на 97%, выполнение оставшихся 3% планируется параллельно с разбором строительных перемычек.

На данный момент продолжается изготовление и поставка на объект крупных элементов гидромеханического оборудования — электроцилиндров к затворам плотины и створок ворот к шлюзу. Ведется строительство объектов подсобного и обслуживающего назначения: административно-бытового здания, ремонтно-механических мастерских, гаража, здания охраны, складов, защитного сооружения гражданской обороны, водосбросных очистных сооружений и канализационных очистных сооружений.

В течение первого квартала 2025 года будут продолжены работы по монтажу гидротехнического оборудования первого пускового комплекса. Монтаж крупногабаритных и тяжеловесных элементов конструкций с предварительной сборкой осуществляется непосредственно после поступления их на строительную площадку с завода.

Багаевский гидроузел — крупнейший инфраструктурный проект для Ростовской области. Строительство объекта в створе Дона началось в 2018 году. По итогам реализации проекта планируется повысить транспортную доступность реки Дон и улучшить условия работы водохозяйственного комплекса донского региона, а также обеспечить надежность и безопасность судоходства крупнотоннажного флота на Нижнем Дону.

В рамках реализации проекта будет обеспечена (в независимости от водности) гарантированная глубина 4 м (на лимитирующем участке реки Дон протяженностью 85 км). Пропускную способность участка планируется повысить до 19 млн тонн.

Сергей Иванов

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