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В Комсомольском округе Чувашии выявлен очаг бешенства

В Комсомольском муниципальном округе Чувашии выявили очаг бешенства. Глава республики Олег Николаев подписал указ о введении ограничительных мероприятий. Соответствующий документ размещен на сайте нормативных правовых актов Чувашской Республики.

В Комсомольском округе Чувашии выявлен очаг бешенства

В Комсомольском округе Чувашии выявлен очаг бешенства

Фото: Ильнар Салахиев, Коммерсантъ

В Комсомольском округе Чувашии выявлен очаг бешенства

Фото: Ильнар Салахиев, Коммерсантъ

Вирус обнаружили при лабораторном исследовании трупа лисицы, найденной в деревне Подлесные Чурачики.

Принимаются меры по ликвидации очага. Специалисты начали проводить вакцинацию восприимчивых животных против бешенства.

В зоне очага в течение двух месяцев запрещены ярмарки, торги и другие мероприятия, связанные со скоплением животных.

Карантин начнется 12 февраля и продлится до особого распоряжения.

Диана Соловьёва

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