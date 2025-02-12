В Комсомольском округе Чувашии выявлен очаг бешенства
В Комсомольском муниципальном округе Чувашии выявили очаг бешенства. Глава республики Олег Николаев подписал указ о введении ограничительных мероприятий. Соответствующий документ размещен на сайте нормативных правовых актов Чувашской Республики.
В Комсомольском округе Чувашии выявлен очаг бешенства
Фото: Ильнар Салахиев, Коммерсантъ
Вирус обнаружили при лабораторном исследовании трупа лисицы, найденной в деревне Подлесные Чурачики.
Принимаются меры по ликвидации очага. Специалисты начали проводить вакцинацию восприимчивых животных против бешенства.
В зоне очага в течение двух месяцев запрещены ярмарки, торги и другие мероприятия, связанные со скоплением животных.
Карантин начнется 12 февраля и продлится до особого распоряжения.