Киев ищет поддержку в земле

Украина готова к совместной с Западом добыче полезных ископаемых. Так Владимир Зеленский отреагировал на ранее анонсированную США сделку с Киевом. Она подразумевает обмен редкоземельных металлов и других товаров на продолжение помощи Вашингтона. Такой пункт содержался и в так называемом плане победы Зеленского. При этом, по словам украинского президента, большие объемы редкоземельных металлов находятся на неподконтрольных Киеву территориях. Как сообщалось ранее, в ходе наступления в Донбассе российские силы заняли целый ряд крупны шахт и месторождений. Тему продолжит Екатерина Вихарева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Yves Herman / Reuters Фото: Yves Herman / Reuters

О планах США развивать добычу редкоземельных металлов на фоне ухудшения отношений с Китаем Financial Times писала и пять лет назад. К редкоземам относят различные группы элементов, они нужны для производства большинства высокотехнологичных устройств: от смартфонов и ветряных турбин до электромобилей и истребителей F-35. На Украине, по словам экспертов, речь в основном о запасах бериллия в северных областях, скандия в западных регионах, циркония в центральной части страны и стронция — в восточной. В южных регионах находится «сокровищница» лития, официально Киев оценивал его запасы в 500 тыс. тонн.

Oil Price в январе писал, что Украина потеряла два из четырех его месторождений. Но достоверной информации о запасах редкоземов в стране нет, указывает заслуженный геолог, проректор РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина Александр Лобусев: «Вся эта таблица связана именно с горноскладчатым Донбассом. То есть это действительно очень богатая природным литием область. Не так давно были проведены некие оценочные работы. Все остальные исследования были выполнены в 1960-е и 1980-е годы, поэтому ряд оценок носит ориентировочный характер.

Все эти редкоземельные металлы настолько рассеяны в породе, чтобы проводить мало-мальски точные оценки, нужна четкая изыскательская практика. Этого ничего не было».

По данным канадской фирмы по оценке геополитических рисков SecDev, с 2014 года под контроль России перешли 33% украинских редкоземельных месторождений. А также залежи других полезных ископаемых стоимостью не менее $12 трлн. При этом американский Newsweek в феврале 2023-го писал, что именно «гигантские запасы ценных металлов на Украине — главная причина поддержки Киева Западом».

Трамп украинскими редкоземами, по данным FT, заинтересовался прошлой осенью. Вероятная сделка по разделу критически важных природных ресурсов Киева была среди пунктов «плана победы» Зеленского. Но заключить эту сделку страны могут только после завершения конфликта: редкоземы и в мирное время добывать непросто, указывает президент центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов: «Именно литий может представлять особый интерес. Его разработка требует очень развернутой инфраструктуры, потребуется несколько миллиардов.

Часть запасов располагается на склонных территориях, но сама добыча во время конфликтов не ведется, это очень взрывоопасная история в буквальном смысле.

Думаю, что это часть переговорного трека. Известно, что объем составляет примерно 500 тыс. тонн. Это достаточно много. А на каких территориях все это локализовано, вопрос открытый, и надо понять экономическую целесообразность добычи».

По данным украинского Forbes, общая стоимость запасов полезных ископаемых в стране достигает $15 трлн, 70% из этой суммы приходится на Донбасс и Днепропетровскую область. Директор фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов называет эти данные «сказочными»: «Все думали, что редкоземельные металлы сосредоточены в Гренландии, теперь оказывается, что все на Украине.

Это история про продажу воздуха. Там есть литиевая руда, способ ее добычи очень дорогой и неэффективный. Вопрос же не только в том, что есть в земле, вопрос в стоимости извлечения.

Это, кстати, очень напоминает историю про сланцевый газ. Компания Burisma зашла на Украину, потеряла кучу денег. Хантер Байден подставил своего папу, а газа-то нет. Все природные ресурсы Украины хорошо известны: это уголь, железная руда, чернозем».

В 2022 году украинские власти сообщали, что в стране сосредоточено 5% всех мировых запасов «критического сырья».

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Екатерина Вихарева