Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Афганистан наладил поставки энергетиков и газировки в Россию

Афганистан поставляет в Россию газированные напитки, энергетики, специи и казаны для плова, рассказал посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов. Кабул также продает Москве хромовые руды и драгоценные камни, что составляет шестую часть импорта.

Фото: Musadeq Sadeq / AP

Фото: Musadeq Sadeq / AP

В первую очередь, уточнил посол, Афганистан поставляет России изюм и сухофрукты. Также начался импорт афганских овощей и винограда. «Запущены поставки гранатов с юга Афганистана — по размеру они с два кулака. В России начинают знакомиться с афганским шафраном. Его называют "красным золотом" Востока»,— рассказал господин Жирнов в интервью «РИА Новости».

Афганистан также поставляет России лекарственные травы (чабрец, лаванда, солодка), а также газировку Coca-Cola, добавил посол.

Весной 2024 года руководитель Российского делового центра в Афганистане Рустам Хабибуллин сообщил, что товарооборот между Россией и Афганистаном вырос после прихода к власти талибов (движение «Талибан» признано террористическим и запрещено в РФ). На май 2024-го товарооборот достиг $1 млрд.

Подробнее о взаимоотношениях России и Афганистана — в материале «Ъ» «Кабул нацелил мир на соседей».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...