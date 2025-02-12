Афганистан наладил поставки энергетиков и газировки в Россию

Афганистан поставляет в Россию газированные напитки, энергетики, специи и казаны для плова, рассказал посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов. Кабул также продает Москве хромовые руды и драгоценные камни, что составляет шестую часть импорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Musadeq Sadeq / AP Фото: Musadeq Sadeq / AP

В первую очередь, уточнил посол, Афганистан поставляет России изюм и сухофрукты. Также начался импорт афганских овощей и винограда. «Запущены поставки гранатов с юга Афганистана — по размеру они с два кулака. В России начинают знакомиться с афганским шафраном. Его называют "красным золотом" Востока»,— рассказал господин Жирнов в интервью «РИА Новости».

Афганистан также поставляет России лекарственные травы (чабрец, лаванда, солодка), а также газировку Coca-Cola, добавил посол.

Весной 2024 года руководитель Российского делового центра в Афганистане Рустам Хабибуллин сообщил, что товарооборот между Россией и Афганистаном вырос после прихода к власти талибов (движение «Талибан» признано террористическим и запрещено в РФ). На май 2024-го товарооборот достиг $1 млрд.

Подробнее о взаимоотношениях России и Афганистана — в материале «Ъ» «Кабул нацелил мир на соседей».