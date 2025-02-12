Силовики задержали замглавы Ревды Юлию Анциферову

Сотрудники правоохранительных органов задержали заместителя главы Ревды (Свердловская область) Юлию Анциферову по подозрению в совершении коррупционного преступления, сообщил «Ъ-Урал» источник, знакомый с обстоятельствами дела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В администрации Ревды она курирует имущественные и земельные вопросы. В Ревдинском городском суде «Ъ-Урал», сообщили, что материалы об избрании меры пресечения в отношении Юлии Анциферовой не поступали.

Ранее «Ъ-Урал» сообщал, что Первоуральский городской суд арестовал мэра Дегтярска Вадима Пильникова по двум эпизодам по ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Впоследствии Ревдинский городской суд смягчил ему меру пресечения и отправил под домашний арест до 5 апреля. По данным «Ъ-Урал», это связано с тем, что он сотрудничает со следствием и, в частности, дает показания на бывшего министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова.

Николай Смирнов был арестован по ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки в крупном и особо крупном размерах). По версии следствия, он получил взятку в виде денег «за общее покровительство» через посредника. Уголовное дело экс-министра объединено в одно производство с уголовными делами его бывших заместителей — Андрея Кислицына и Игоря Чикризова.

Мария Шараева