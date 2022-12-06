Модернизация нижегородских очистных должна в 30 раз сократить неприятные запахи

Строительно-монтажные работы по реконструкции Нижегородской станции аэрации стоимостью 10,8 млрд руб. начнутся в 2023 году. Как рассказали представители «Нижегородского водоканала» в думе Нижнего Новгорода, сейчас на территории городских очистных сооружений обустраивается строительный городок, а генеральный подрядчик ФАУ «Роскапстрой» Минстроя России заключает договоры с субподрядными организациями.

По словам руководителя проекта в водоканале Алексея Родионова, «Роскапстрою» на начало работ и авансирование субподрядчиков было перечислено 2,13 млрд руб. В марте следующего года сумма аванса составит порядка 3 млрд, а обновленная станция аэрации должна быть сдана в эксплуатацию в конце октября 2024 года. В связи с уходом из России европейских поставщиков возникла острая проблема с заменой контрольно-измерительной аппаратуры, аналоги ей сейчас ищут в Китае.

По итогам модернизации станции на «Нижегородском водоканале» хотят втрое уменьшить объемы сброса в Волгу загрязняющих веществ. Кроме того, из-за применения современной системы фильтрации воздуха заказчик хочет убрать большинство испарений фекальных вод, более чем в 30 раз сократив неприятные запахи. Их выброс по проекту должен сократиться с 60 т до 1,8 т в год, пояснил главный инженер водоканала Владимир Щацков. Модернизация также позволит существенно сократить санитарно-защитную зону очистных, построившие в ней частные дома нижегородцы пока не могут их узаконить. Представители водоканала пояснили депутатам, что проектные объемы очистки сточных вод рассчитаны на всю новую перспективную жилую застройку Нижнего Новгорода, в том числе на освоение 452 га в Кузнечихе. По проекту реконструкции явно избыточные и экономически неэффективные мощности станции аэрации, заложенные в Советском Союзе под рост производства и населения Горького, будут сокращены с учетом современных реалий.

Иван Сергеев