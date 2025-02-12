Как Краснодар вырос из базара

С первых же лет основания Екатеринодара (Краснодар — с 1920 года) в городе стали проводить ярмарки, на которых можно было приобрести продовольственные товары, купить одежду, топливо для обогрева дома, сено для скота и прочие вещи, а также посмотреть цирковые представления и узнать последние новости. Вплоть до середины XX века в столице Кубани существовало три основных рынка — Старый (в районе сквера со слоном, ликвидирован в 1924 году), Новый (теперь Кооперативный) и Сенной или Скотский (крытая его часть существует до сих пор). О том, как развивались рынки Екатеринодара — Краснодара — в фотогалерее спецпроекта «Кубань — ретроспектива».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Первый рынок Екатеринодара образовался на территории, которую сегодня занимает сквер Дружбы (в народе — сквер со слоном) Фото: предоставлено музеем им. Фелицына На ярмарки и базары в Екатеринодар приезжали крестьяне и горцы со всей территории Кубани, Дона и Кавказа Фото: предоставлено музеем им. Фелицына Ярмарки были не только местами торговли, но и местами развлечений, где показывались театрализованные и цирковые представления Фото: предоставлено музеем им. Фелицына На первых рынках Екатеринодара, один из которых (Старый) находился в районе нынешнего сквера со слоном, а второй (Новый) — в районе нынешнего сквера им. Жукова, продавали продовольствие, потребительские товары, дрова, скобяные изделия и прочее Фото: предоставлено музеем им. Фелицына В 1853 году на территории, где находился Новый рынок начали строить Собор Александра Невского (снесен в 1932 году), а базар перенесли на квартал севернее, где он открылся в 1876 году Фото: myekaterinodar.ru Кооперативным Новый рынок начал называться в 1961 году. В таком виде и с таким названием он существует до сих пор. Фото сделано в 1956 году Фото: myekaterinodar.ru Екатеринодар. Новый рынок. Угол улиц Борзиковской (Коммунаров) и Полицейской (Головатого). 1909 год Фото: myekaterinodar.ru Кооперативный рынок в наши дни Фото: Дмитрий Михеенко В 1924 году Старый рынок был снесен. На его месте был построен стадион, а позднее — сквер Дружбы (сквер со слоном) Фото: myekaterinodar.ru Нынешняя территория сквера им. Жукова, где до 1853 года располагался первый екатеринодарский базар Фото: Дмитрий Михеенко Еще одним значимым рыночным местом были торговые ряды Посполитаки. В конце 1890-х годов они были снесены. На фото мебельный магазин Василия Рубежанского в 1917 году, в здании уехавшего в Париж художника Евгения Посполитаки (сегодня здесь располагается детская библиотека им. Братьев Игнатовых) Фото: myekaterinodar.ru Сенной рынок в Екатеринодаре открылся в 1879 году. На нем в основном торговали сеном, камышом и дровами. Стоимость торгового места там стоила в разы дешевле, чем на Старом и Новом базарах. На фото — Сенной рынок в 1942 году Фото: myekaterinodar.ru Сенной рынок в Екатеринодаре открылся в 1879 году. На нем в основном торговали сеном, камышом и дровами. Стоимость торгового места там стоила в разы дешевле, чем на Старом и Новом базарах. На фото — Сенной рынок в 1942 году Фото: myekaterinodar.ru Сенной рынок в 70-е годы XX века переименовали в Центральный колхозный. Рядом с ним была площадь, откуда отправлялись автобусы во все концы города и края Фото: myekaterinodar.ru Сенной рынок в 1978 году Фото: myekaterinodar.ru На площади рядом с Центральным колхозным рынком в конце 60-х годов XX века начали строительство цирка. Фото 1969 года Фото: myekaterinodar.ru Точильщики ножей на Сенном рынке. 1942 год Фото: myekaterinodar.ru По мере строительства новых микрорайонов в Краснодаре строились и новые рынки. На фото — рынок на улице Сормовской в 1981 году Фото: myekaterinodar.ru Восточный рынок по улице Стасова и сегодня является одним из любимых мест покупки продовольственных товаров жителями всех районов Краснодара. Фото 1985 года Фото: myekaterinodar.ru Сенной рынок Краснодара в конце 1970-х годов Фото: myekaterinodar.ru Перестройка серьезно ударила по рынкам Краснодара. На фото — Центральный колхозный рынок в 1990 году Фото: myekaterinodar.ru Сенной рынок сегодня остался только на одной части, некогда занимаемой Центральным колхозным рынком. Это так называемый «Крытый» рынок Фото: Дмитрий Михеенко На основной части Центрального колхозного рынка построили ЖК «Центральный» Фото: Дмитрий Михеенко Ряды Кооперативного рынка сегодня Фото: Дмитрий Михеенко В народе Кооперативный рынок называют «Копиком» или «Копером» Фото: Дмитрий Михеенко Следующая фотография 1 / 25 Первый рынок Екатеринодара образовался на территории, которую сегодня занимает сквер Дружбы (в народе — сквер со слоном) Фото: предоставлено музеем им. Фелицына На ярмарки и базары в Екатеринодар приезжали крестьяне и горцы со всей территории Кубани, Дона и Кавказа Фото: предоставлено музеем им. Фелицына Ярмарки были не только местами торговли, но и местами развлечений, где показывались театрализованные и цирковые представления Фото: предоставлено музеем им. Фелицына На первых рынках Екатеринодара, один из которых (Старый) находился в районе нынешнего сквера со слоном, а второй (Новый) — в районе нынешнего сквера им. Жукова, продавали продовольствие, потребительские товары, дрова, скобяные изделия и прочее Фото: предоставлено музеем им. Фелицына В 1853 году на территории, где находился Новый рынок начали строить Собор Александра Невского (снесен в 1932 году), а базар перенесли на квартал севернее, где он открылся в 1876 году Фото: myekaterinodar.ru Кооперативным Новый рынок начал называться в 1961 году. В таком виде и с таким названием он существует до сих пор. Фото сделано в 1956 году Фото: myekaterinodar.ru Екатеринодар. Новый рынок. Угол улиц Борзиковской (Коммунаров) и Полицейской (Головатого). 1909 год Фото: myekaterinodar.ru Кооперативный рынок в наши дни Фото: Дмитрий Михеенко В 1924 году Старый рынок был снесен. На его месте был построен стадион, а позднее — сквер Дружбы (сквер со слоном) Фото: myekaterinodar.ru Нынешняя территория сквера им. Жукова, где до 1853 года располагался первый екатеринодарский базар Фото: Дмитрий Михеенко Еще одним значимым рыночным местом были торговые ряды Посполитаки. В конце 1890-х годов они были снесены. На фото мебельный магазин Василия Рубежанского в 1917 году, в здании уехавшего в Париж художника Евгения Посполитаки (сегодня здесь располагается детская библиотека им. Братьев Игнатовых) Фото: myekaterinodar.ru Сенной рынок в Екатеринодаре открылся в 1879 году. На нем в основном торговали сеном, камышом и дровами. Стоимость торгового места там стоила в разы дешевле, чем на Старом и Новом базарах. На фото — Сенной рынок в 1942 году Фото: myekaterinodar.ru Сенной рынок в Екатеринодаре открылся в 1879 году. На нем в основном торговали сеном, камышом и дровами. Стоимость торгового места там стоила в разы дешевле, чем на Старом и Новом базарах. На фото — Сенной рынок в 1942 году Фото: myekaterinodar.ru Сенной рынок в 70-е годы XX века переименовали в Центральный колхозный. Рядом с ним была площадь, откуда отправлялись автобусы во все концы города и края Фото: myekaterinodar.ru Сенной рынок в 1978 году Фото: myekaterinodar.ru На площади рядом с Центральным колхозным рынком в конце 60-х годов XX века начали строительство цирка. Фото 1969 года Фото: myekaterinodar.ru Точильщики ножей на Сенном рынке. 1942 год Фото: myekaterinodar.ru По мере строительства новых микрорайонов в Краснодаре строились и новые рынки. На фото — рынок на улице Сормовской в 1981 году Фото: myekaterinodar.ru Восточный рынок по улице Стасова и сегодня является одним из любимых мест покупки продовольственных товаров жителями всех районов Краснодара. Фото 1985 года Фото: myekaterinodar.ru Сенной рынок Краснодара в конце 1970-х годов Фото: myekaterinodar.ru Перестройка серьезно ударила по рынкам Краснодара. На фото — Центральный колхозный рынок в 1990 году Фото: myekaterinodar.ru Сенной рынок сегодня остался только на одной части, некогда занимаемой Центральным колхозным рынком. Это так называемый «Крытый» рынок Фото: Дмитрий Михеенко На основной части Центрального колхозного рынка построили ЖК «Центральный» Фото: Дмитрий Михеенко Ряды Кооперативного рынка сегодня Фото: Дмитрий Михеенко В народе Кооперативный рынок называют «Копиком» или «Копером» Фото: Дмитрий Михеенко