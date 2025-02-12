Как Краснодар вырос из базара
История ярмарок и рынков столицы Кубани. Часть первая
С первых же лет основания Екатеринодара (Краснодар — с 1920 года) в городе стали проводить ярмарки, на которых можно было приобрести продовольственные товары, купить одежду, топливо для обогрева дома, сено для скота и прочие вещи, а также посмотреть цирковые представления и узнать последние новости. Вплоть до середины XX века в столице Кубани существовало три основных рынка — Старый (в районе сквера со слоном, ликвидирован в 1924 году), Новый (теперь Кооперативный) и Сенной или Скотский (крытая его часть существует до сих пор). О том, как развивались рынки Екатеринодара — Краснодара — в фотогалерее спецпроекта «Кубань — ретроспектива».
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