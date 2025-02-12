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Как Краснодар вырос из базара

История ярмарок и рынков столицы Кубани. Часть первая

С первых же лет основания Екатеринодара (Краснодар — с 1920 года) в городе стали проводить ярмарки, на которых можно было приобрести продовольственные товары, купить одежду, топливо для обогрева дома, сено для скота и прочие вещи, а также посмотреть цирковые представления и узнать последние новости. Вплоть до середины XX века в столице Кубани существовало три основных рынка — Старый (в районе сквера со слоном, ликвидирован в 1924 году), Новый (теперь Кооперативный) и Сенной или Скотский (крытая его часть существует до сих пор). О том, как развивались рынки Екатеринодара — Краснодара — в фотогалерее спецпроекта «Кубань — ретроспектива».

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Первый рынок Екатеринодара образовался на территории, которую сегодня занимает сквер Дружбы (в народе — сквер со слоном)

Первый рынок Екатеринодара образовался на территории, которую сегодня занимает сквер Дружбы (в народе — сквер со слоном)

Фото: предоставлено музеем им. Фелицына

На ярмарки и базары в Екатеринодар приезжали крестьяне и горцы со всей территории Кубани, Дона и Кавказа

На ярмарки и базары в Екатеринодар приезжали крестьяне и горцы со всей территории Кубани, Дона и Кавказа

Фото: предоставлено музеем им. Фелицына

Ярмарки были не только местами торговли, но и местами развлечений, где показывались театрализованные и цирковые представления

Ярмарки были не только местами торговли, но и местами развлечений, где показывались театрализованные и цирковые представления

Фото: предоставлено музеем им. Фелицына

На первых рынках Екатеринодара, один из которых (Старый) находился в районе нынешнего сквера со слоном, а второй (Новый) — в районе нынешнего сквера им. Жукова, продавали продовольствие, потребительские товары, дрова, скобяные изделия и прочее

На первых рынках Екатеринодара, один из которых (Старый) находился в районе нынешнего сквера со слоном, а второй (Новый) — в районе нынешнего сквера им. Жукова, продавали продовольствие, потребительские товары, дрова, скобяные изделия и прочее

Фото: предоставлено музеем им. Фелицына

В 1853 году на территории, где находился Новый рынок начали строить Собор Александра Невского (снесен в 1932 году), а базар перенесли на квартал севернее, где он открылся в 1876 году

В 1853 году на территории, где находился Новый рынок начали строить Собор Александра Невского (снесен в 1932 году), а базар перенесли на квартал севернее, где он открылся в 1876 году

Фото: myekaterinodar.ru

Кооперативным Новый рынок начал называться в 1961 году. В таком виде и с таким названием он существует до сих пор. Фото сделано в 1956 году

Кооперативным Новый рынок начал называться в 1961 году. В таком виде и с таким названием он существует до сих пор. Фото сделано в 1956 году

Фото: myekaterinodar.ru

Екатеринодар. Новый рынок. Угол улиц Борзиковской (Коммунаров) и Полицейской (Головатого). 1909 год

Екатеринодар. Новый рынок. Угол улиц Борзиковской (Коммунаров) и Полицейской (Головатого). 1909 год

Фото: myekaterinodar.ru

Кооперативный рынок в наши дни

Кооперативный рынок в наши дни

Фото: Дмитрий Михеенко

В 1924 году Старый рынок был снесен. На его месте был построен стадион, а позднее — сквер Дружбы (сквер со слоном)

В 1924 году Старый рынок был снесен. На его месте был построен стадион, а позднее — сквер Дружбы (сквер со слоном)

Фото: myekaterinodar.ru

Нынешняя территория сквера им. Жукова, где до 1853 года располагался первый екатеринодарский базар

Нынешняя территория сквера им. Жукова, где до 1853 года располагался первый екатеринодарский базар

Фото: Дмитрий Михеенко

Еще одним значимым рыночным местом были торговые ряды Посполитаки. В конце 1890-х годов они были снесены. На фото мебельный магазин Василия Рубежанского в 1917 году, в здании уехавшего в Париж художника Евгения Посполитаки (сегодня здесь располагается детская библиотека им. Братьев Игнатовых)

Еще одним значимым рыночным местом были торговые ряды Посполитаки. В конце 1890-х годов они были снесены. На фото мебельный магазин Василия Рубежанского в 1917 году, в здании уехавшего в Париж художника Евгения Посполитаки (сегодня здесь располагается детская библиотека им. Братьев Игнатовых)

Фото: myekaterinodar.ru

Сенной рынок в Екатеринодаре открылся в 1879 году. На нем в основном торговали сеном, камышом и дровами. Стоимость торгового места там стоила в разы дешевле, чем на Старом и Новом базарах. На фото — Сенной рынок в 1942 году

Сенной рынок в Екатеринодаре открылся в 1879 году. На нем в основном торговали сеном, камышом и дровами. Стоимость торгового места там стоила в разы дешевле, чем на Старом и Новом базарах. На фото — Сенной рынок в 1942 году

Фото: myekaterinodar.ru

Сенной рынок в Екатеринодаре открылся в 1879 году. На нем в основном торговали сеном, камышом и дровами. Стоимость торгового места там стоила в разы дешевле, чем на Старом и Новом базарах. На фото — Сенной рынок в 1942 году

Сенной рынок в Екатеринодаре открылся в 1879 году. На нем в основном торговали сеном, камышом и дровами. Стоимость торгового места там стоила в разы дешевле, чем на Старом и Новом базарах. На фото — Сенной рынок в 1942 году

Фото: myekaterinodar.ru

Сенной рынок в 70-е годы XX века переименовали в Центральный колхозный. Рядом с ним была площадь, откуда отправлялись автобусы во все концы города и края

Сенной рынок в 70-е годы XX века переименовали в Центральный колхозный. Рядом с ним была площадь, откуда отправлялись автобусы во все концы города и края

Фото: myekaterinodar.ru

Сенной рынок в 1978 году

Сенной рынок в 1978 году

Фото: myekaterinodar.ru

На площади рядом с Центральным колхозным рынком в конце 60-х годов XX века начали строительство цирка. Фото 1969 года

На площади рядом с Центральным колхозным рынком в конце 60-х годов XX века начали строительство цирка. Фото 1969 года

Фото: myekaterinodar.ru

Точильщики ножей на Сенном рынке. 1942 год

Точильщики ножей на Сенном рынке. 1942 год

Фото: myekaterinodar.ru

По мере строительства новых микрорайонов в Краснодаре строились и новые рынки. На фото — рынок на улице Сормовской в 1981 году

По мере строительства новых микрорайонов в Краснодаре строились и новые рынки. На фото — рынок на улице Сормовской в 1981 году

Фото: myekaterinodar.ru

Восточный рынок по улице Стасова и сегодня является одним из любимых мест покупки продовольственных товаров жителями всех районов Краснодара. Фото 1985 года

Восточный рынок по улице Стасова и сегодня является одним из любимых мест покупки продовольственных товаров жителями всех районов Краснодара. Фото 1985 года

Фото: myekaterinodar.ru

Сенной рынок Краснодара в конце 1970-х годов

Сенной рынок Краснодара в конце 1970-х годов

Фото: myekaterinodar.ru

Перестройка серьезно ударила по рынкам Краснодара. На фото — Центральный колхозный рынок в 1990 году

Перестройка серьезно ударила по рынкам Краснодара. На фото — Центральный колхозный рынок в 1990 году

Фото: myekaterinodar.ru

Сенной рынок сегодня остался только на одной части, некогда занимаемой Центральным колхозным рынком. Это так называемый «Крытый» рынок

Сенной рынок сегодня остался только на одной части, некогда занимаемой Центральным колхозным рынком. Это так называемый «Крытый» рынок

Фото: Дмитрий Михеенко

На основной части Центрального колхозного рынка построили ЖК «Центральный»

На основной части Центрального колхозного рынка построили ЖК «Центральный»

Фото: Дмитрий Михеенко

Ряды Кооперативного рынка сегодня

Ряды Кооперативного рынка сегодня

Фото: Дмитрий Михеенко

В народе Кооперативный рынок называют «Копиком» или «Копером»

В народе Кооперативный рынок называют «Копиком» или «Копером»

Фото: Дмитрий Михеенко

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Первый рынок Екатеринодара образовался на территории, которую сегодня занимает сквер Дружбы (в народе — сквер со слоном)

Фото: предоставлено музеем им. Фелицына

На ярмарки и базары в Екатеринодар приезжали крестьяне и горцы со всей территории Кубани, Дона и Кавказа

Фото: предоставлено музеем им. Фелицына

Ярмарки были не только местами торговли, но и местами развлечений, где показывались театрализованные и цирковые представления

Фото: предоставлено музеем им. Фелицына

На первых рынках Екатеринодара, один из которых (Старый) находился в районе нынешнего сквера со слоном, а второй (Новый) — в районе нынешнего сквера им. Жукова, продавали продовольствие, потребительские товары, дрова, скобяные изделия и прочее

Фото: предоставлено музеем им. Фелицына

В 1853 году на территории, где находился Новый рынок начали строить Собор Александра Невского (снесен в 1932 году), а базар перенесли на квартал севернее, где он открылся в 1876 году

Фото: myekaterinodar.ru

Кооперативным Новый рынок начал называться в 1961 году. В таком виде и с таким названием он существует до сих пор. Фото сделано в 1956 году

Фото: myekaterinodar.ru

Екатеринодар. Новый рынок. Угол улиц Борзиковской (Коммунаров) и Полицейской (Головатого). 1909 год

Фото: myekaterinodar.ru

Кооперативный рынок в наши дни

Фото: Дмитрий Михеенко

В 1924 году Старый рынок был снесен. На его месте был построен стадион, а позднее — сквер Дружбы (сквер со слоном)

Фото: myekaterinodar.ru

Нынешняя территория сквера им. Жукова, где до 1853 года располагался первый екатеринодарский базар

Фото: Дмитрий Михеенко

Еще одним значимым рыночным местом были торговые ряды Посполитаки. В конце 1890-х годов они были снесены. На фото мебельный магазин Василия Рубежанского в 1917 году, в здании уехавшего в Париж художника Евгения Посполитаки (сегодня здесь располагается детская библиотека им. Братьев Игнатовых)

Фото: myekaterinodar.ru

Сенной рынок в Екатеринодаре открылся в 1879 году. На нем в основном торговали сеном, камышом и дровами. Стоимость торгового места там стоила в разы дешевле, чем на Старом и Новом базарах. На фото — Сенной рынок в 1942 году

Фото: myekaterinodar.ru

Сенной рынок в Екатеринодаре открылся в 1879 году. На нем в основном торговали сеном, камышом и дровами. Стоимость торгового места там стоила в разы дешевле, чем на Старом и Новом базарах. На фото — Сенной рынок в 1942 году

Фото: myekaterinodar.ru

Сенной рынок в 70-е годы XX века переименовали в Центральный колхозный. Рядом с ним была площадь, откуда отправлялись автобусы во все концы города и края

Фото: myekaterinodar.ru

Сенной рынок в 1978 году

Фото: myekaterinodar.ru

На площади рядом с Центральным колхозным рынком в конце 60-х годов XX века начали строительство цирка. Фото 1969 года

Фото: myekaterinodar.ru

Точильщики ножей на Сенном рынке. 1942 год

Фото: myekaterinodar.ru

По мере строительства новых микрорайонов в Краснодаре строились и новые рынки. На фото — рынок на улице Сормовской в 1981 году

Фото: myekaterinodar.ru

Восточный рынок по улице Стасова и сегодня является одним из любимых мест покупки продовольственных товаров жителями всех районов Краснодара. Фото 1985 года

Фото: myekaterinodar.ru

Сенной рынок Краснодара в конце 1970-х годов

Фото: myekaterinodar.ru

Перестройка серьезно ударила по рынкам Краснодара. На фото — Центральный колхозный рынок в 1990 году

Фото: myekaterinodar.ru

Сенной рынок сегодня остался только на одной части, некогда занимаемой Центральным колхозным рынком. Это так называемый «Крытый» рынок

Фото: Дмитрий Михеенко

На основной части Центрального колхозного рынка построили ЖК «Центральный»

Фото: Дмитрий Михеенко

Ряды Кооперативного рынка сегодня

Фото: Дмитрий Михеенко

В народе Кооперативный рынок называют «Копиком» или «Копером»

Фото: Дмитрий Михеенко

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