Базарный город

Рынки в жизни города — это не только и не столько место для торговли, сколько его сердце, пространство, где закладываются культурные и социальные традиции, есть возможность близкого общения лицом к лицу и наблюдений за жизнью современников. По сути, город живет и развивается, пока жив рынок. «Ъ-Кубань» — «Ретроспектива» рассказывает историю Краснодара через историю городских ярмарок и рынков, из которой можно узнать, сколько стоила иголка, кто такие «гавкалы», чем занимались резники, что называли «панскими товарами», как пороли за воровство, зачем ставили шапку перед вытрезвителем и что можно было купить на конском толчке. Первая часть исследования охватывает период с основания города до 90-х годов XX века.

Этой ярмарки краски

Екатеринодар (Краснодар — с 1920 года) был основан в 1792 году как военный лагерь, но уже спустя несколько лет стал формироваться как торговый центр Черноморья. В 1794 году казачье правление учредило в Екатеринодаре четыре большие ежегодные ярмарки, приуроченные к православным праздникам: Благовещенскую (25 марта), Троицкую (под праздник Пятидесятницы), Преображенскую (6 августа) и Покровскую (1 октября), которые длились порой и до двух недель. В течение столетия торговля в городе проходила в формате ярмарок сначала на меновых дворах, где обменивались прежде всего солью и скотом, затем на торговых рядах в центре, сооружаемых к каждой ярмарке. Экономическая деятельность не останавливалась и в 1817–1864 годах, когда шла Кавказская война, и на меновых дворах могли даже происходить обмены товаров.

В апреле 1825 года по решению канцелярии Черноморского войска ярмарки были перенесены за город, в сторону леса Круглик, так как центральная улица Красная в торговые периоды утопала в навозе и становилась непригодной для передвижения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Один из рынков Екатеринодара в начале XX века

Фото: предоставлено музеем имени Фелицына Один из рынков Екатеринодара в начале XX века

Фото: предоставлено музеем имени Фелицына

«В Екатеринодар для торговли съезжались не только казаки, но также купцы из центральных губерний, армяне, татары и горцы. Местные казаки, которые не имели собственного хозяйства, покупали у горцев мед, воск, животный жир, фрукты, а также древесину, кожи волов и буйволов. Покупатели из Закубанья и других российских регионов ехали сюда главным образом за циновками, шерстью, скотом, злаками для переработки и посева, подсолнечником (и его маслом), табаком, солью, сахаром, чаем, вином, глиняной и медной посудой и сельскохозяйственными орудиями»,— рассказывает сотрудник краснодарского музея имени Фелицына.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Так выглядела екатеринодарская ярмарка в начале XX века

Фото: предоставлено музеем имени Фелицына Так выглядела екатеринодарская ярмарка в начале XX века

Фото: предоставлено музеем имени Фелицына

В марте 1870 года на Благовещенской ярмарке собралось рекордное количество участников: 9,5 тысяч торговцев и покупателей — несколько десятков тысяч. Ярмарки, организуемые для обмена товарами и деньгами, предусматривали и развлечения. По словам краеведов, здесь работали балаганы, артисты развлекали публику песнями и кукольными представлениями. «Посещение ярмарки было интересно каждому — приходили и приезжали сюда из отдаленных областей, обычно семьями. Женщины надевали красочные праздничные наряды, в которых тогда было принято посещать церкви»,— говорят в музее Фелицына.

А. П. Чехов «Степь» «Года два назад, что отлично помнил и Егорушка, Соломон в N. на ярмарке, в одном из балаганов, рассказывал сцены из еврейского быта и пользовался большим успехом. Напоминание об этом не произвело на Соломона никакого впечатления. Ничего не ответив, он вышел и немного погодя вернулся с самоваром».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Посетители екатеринодарской ярмарки в начале XX века в ожидании развлечений

Фото: предоставлено музеем имени Фелицына Посетители екатеринодарской ярмарки в начале XX века в ожидании развлечений

Фото: предоставлено музеем имени Фелицына

И если Кавказская война не стала причиной остановки формирования Екатеринодара как торгового центра Черноморья, то первая мировая война, революция, гражданская война и последующий голод на Кубани крайне негативно сказались на глобальной торговле. Проведение ярмарок практически остановилось, боевые действия и постоянно меняющаяся власть не предполагали свободы и безопасности передвижений.

Первая ярмарка советского периода открылась в Краснодаре лишь в октябре 1926 года. «Недалеко от нынешнего кинотеатра "Аврора" была устроена ярмарочная карусель, вокруг которой происходил торг самыми разнообразными товарами. Ярмарка предусматривала также и выставочные площади, где посетители могли увидеть образцы новых сельскохозяйственных машин и орудий»,— говорят в музее Фелицына. В дальнейшем ярмарки уже не имели прежнего размаха и значения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ярмарочные ряды в Екатеринодаре в начале XX века

Фото: предоставлено музеем имени Фелицына Ярмарочные ряды в Екатеринодаре в начале XX века

Фото: предоставлено музеем имени Фелицына

Победа Нового над Старым

В отличие от ярмарки, работа рынка не была ограничена сезонностью, приуроченностью к церковным праздникам и обстоятельствами. Первый екатеринодарский рынок открылся в 70-е годы XIX века на месте нынешнего Законодательного собрания Краснодарского края в самом центре города. Затем его переместили на площадь, где сейчас расположен сквер имени Жукова, и он там работал до 1853 года, когда на этом месте началось возведение войскового собора князя Александра Невского, а рынку пришлось вновь переехать, на территорию, которую сейчас занимает сквер Дружбы (сквер со слоном). До строительства храма жители Екатеринодара называли этот рынок «Новым», впоследствии «Новым» стали называть второй рынок, который открылся в 1876 году на том месте, где сейчас находится Кооперативный рынок. А базар на месте нынешнего сквера со слоном стал называться «Старым».

Как пишет в своей книге «Екатеринодарские городские базары» историк Алексей Собриевский (Екатеринодар, Кубанская область, изд. Кубанского экономического общества, 1897 г.), сначала рынок (Старый.— «Ъ-Кубань») работал только по воскресеньям, однако потом, по инициативе Черноморского войскового прокурора, базарными днями стали также понедельник и пятница, поскольку по воскресеньям народ зачастую был на службе в храме.

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А. Собриевский «Екатеринодарские городские базары» (Екатеринодар, 1897 г.) «Там, где теперь войсковой собор, был Новый (Старый.— «Ъ-Кубань») рынок. Лавки были расположены рядами по трем сторонам площади, а в центре стояло до десяти лавочек-шалашей. Сидящие в них торговцы пользовались большими выгодами, чем "рядные", и всегда вызывали неудовольствие этих последних»

В музее имени Фелицына рассказывают, что из-за строительства храма начался снос торговых лавок. Продавцы, потерявшие место, переместились прямо на улицы города, чем засоряли их и затрудняли движение.

«В 1867 году Екатеринодар, уже не находившийся на линии фронта по окончании Кавказской войны, из военного поселения стал городом гражданского состояния. Туда устремились бывшие крепостные крестьяне, армяне-черкесогаи, греки, поляки и многие другие, как подданые Империи, так и переселенцы. Городу потребовались новые торговые площади, и власти выкупили у частных лиц земельные участки на территории нынешнего Кооперативного рынка общей стоимостью 7650 руб. (средняя зарплата рабочего в то время составляла 30 руб. в месяц)»,— рассказывают в музее Фелицына.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Собор Александра Невского в 1903 году на Красной улице — от Ленина до Гимназической (снесен в 1932 году)

Фото: myekaterinodar.ru Собор Александра Невского в 1903 году на Красной улице — от Ленина до Гимназической (снесен в 1932 году)

Фото: myekaterinodar.ru

А. Собриевский «Екатеринодарские городские базары» (Екатеринодар, 1897 г.): «Создался рынок. Лавочки эти расположились так: с восточной стороны — торговцы железно-скобяными товарами, с южной — мясом и рыбою, с западной — кожевенными товарами и обувью, с северной — готовыми платьями, бакалейными, галантерейными и прочими товарами. Лавочки были поставлены задними стенками на меже канав, окружающих площадь, лицом — внутрь площади; по углам оставлены были промежутки для свободного проезда на площадь. Поставленные на Новом базаре временно (до 1 мая 1877 года) дощатые балаганы и лавочки так и остались. Место базара выбрано было настолько удачно, что с первых же дней своего существования Новый базар стал опаснейшим конкурентом Старого»

Население Екатеринодара в то время составляло примерно 32,5 тыс. жителей (в 1845 году — около 7,62 тыс. человек). «Как оказалось, этого числа людей было слишком много для существования одного, но достаточно мало для сразу двух базаров. Между основными торговыми точками разразилась активная борьба за покупателя. Купцы Старого базара добились того, что торговцы Нового могли продавать только лес, готовые доски, сено и скот, в то время как на Старом продавалось это и все прочее»,— рассказывают краеведы музея имени Фелицына.

Толстой Л. Н., «Казаки», 1863 «А ди-ди-ди-ди-ди-ли,

А где его видели?

На базаре в лавке,

Продает булавки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Территория «старого» Нового рынка, где сегодня расположен сквер имени Жукова

Фото: Дмитрий Михеенко Территория «старого» Нового рынка, где сегодня расположен сквер имени Жукова

Фото: Дмитрий Михеенко

Историки отмечают, что Новый базар оказался в затруднительном положении, поскольку находился в самом центре Екатеринодара, доставлять скот, лес и сено приходилось через жилые кварталы. Продавцам даже пришлось налаживать взаимодействие с городскими властями для улучшения условий.

«Прибегали и к иным методам. Для увеличения продаж нанимали специальных физически сильных людей, обладающих навыками убеждения. Таких называли "гавкалы". Они стояли возле лавок тех, кто их нанял, и высматривали потенциальных покупателей, которым расхваливали товар. Проходящих мимо "гавкалы" могли брать за руку, затаскивать в лавку, а иногда даже вносить в торговые помещения на руках. И такая тактика действительно работала — шокированные люди куда чаще что-то приобретали, чем спешили сообщать полицейским о ненадлежащем с собой обращении. В те времена хорошие отношения с полицией были крайне важны для продавцов»,— рассказывают сотрудники музея Фелицына.

После 1879 года конкурентная борьбы двух рынков была закончена — во-первых, торговля скотом переместилась на третий рынок, открытый за пределами города и получивший название «скотский» или «сенной». На Сенном рынке начали торговать хлебом, квасом, мясными продуктами, фруктами, овощами, посудой, дегтем, одеждой и прочим.

Второй причиной стало то, что «недостатки расположения стали преимуществом, ведь Новый базар был разительно чище (на Старом царила антисанитария) и доступнее. К тому же местные продавцы были куда более гибки в вопросе назначения цен»,— говорят краеведы.

И в третьих — территорию Нового базара в 1883 году замостили кирпичом, чтобы жители могли совершать покупки в любую погоду. Строительство обошлось казне в 80 тыс. руб. Но город от этого получил лишь выгоду. Уже к концу XIX века Новый базар получал на 350% больше прибыли, чем Старый, и на 600% больше Сенного.

Отдел истории музея имени Фелицына: «На территории базара имелся шалаш, использовавшийся как "вытрезвитель". Сюда приносили перепивших отоспаться и оставляли перед шалашом шапки спящих, в которые проходящие могли положить монеты на нужды страждущих».

В 1924 году Старый рынок был снесен. На его месте был построен стадион, а позднее — сквер Дружбы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Реконструкция Старого базара (сквер Дружбы, или сквер со слоном) в 1924 году

Фото: myekaterinodar.ru Реконструкция Старого базара (сквер Дружбы, или сквер со слоном) в 1924 году

Фото: myekaterinodar.ru

В самом начале 1961 года Новый базар был переименован в Кооперативный рынок. Кооперативные ларьки имели монополию на торговлю мясом за исключением птицы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кооперативный рынок работает без особых изменений и сегодня

Фото: Дмитрий Михеенко Кооперативный рынок работает без особых изменений и сегодня

Фото: Дмитрий Михеенко

Торговые ряды от Посполитаки

В 1847 году войсковой старшина Александр Лукич Посполитаки подал записку на имя наказного атамана Григория Рашпиля, в которой сообщил о намерении построить 20 плановых кирпичных лавок и жилой дом, рассказывают в отделе истории музея Фелицына. В начале 1850-х годов был построен кирпичный завод, из кирпичей которого на улицах Красной и Екатерининской (сейчас — Мира) были возведены торговые ряды.

«Каждая из 20 торговых лавок имела погреб, сарай и жилое помещение. Именно здесь многие екатеринодарцы покупали продукты питания, колониальные товары: чай, кофе, рис и пряности (их в XIX веке называли "панским товаром"), скобяные товары и многое другое.

Торговые ряды пользовались большой популярностью у городских дам, которые ради покупок модных новинок были готовы преодолевать путь до магазинов по достаточно загрязненным улицам»,— говорят в музее Фелицына. В конце 1890-х годов Торговые ряды Посполитаки были разрушены, а на их месте племянник и наследник Александра Лукича — известный кубанский живописец Евгений Иванович Посполитаки — возвел двухэтажный особняк, до революции тут располагался мебельный магазин, а сегодня — детская библиотека.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мебельный магазин Василия Рубежанского в 1917 году, в здании уехавшего в Париж художника Евгения Посполитаки (сегодня здесь располагается детская библиотека им. Братьев Игнатовых)

Фото: myekaterinodar.ru Мебельный магазин Василия Рубежанского в 1917 году, в здании уехавшего в Париж художника Евгения Посполитаки (сегодня здесь располагается детская библиотека им. Братьев Игнатовых)

Фото: myekaterinodar.ru

Третьим будешь

21 февраля 1879 года Екатеринодарская городская дума приняла постановление об открытии за чертой города третьего, более крупного (так как требовал площади под загоны и коновязи) базара, призванного решить проблему конкуренции двух внутригородских рынков.

А. Собриевский «Екатеринодарские городские базары» (Екатеринодар, 1897 г.) «Городская Дума постановила открыть в Екатеринодаре третий базар — Скотский, с северной стороны города. На этом базаре, кроме скота, допустить продажу сена, соломы, камыша, бурьяна, кизяка и всякого рода топлива (кроме дров), а также лесных и строительных материалов; продажу всех этих предметов на Старом и Новом базарах — воспретить».

Алексей Собриевский пишет, что торговцы долго привыкали к новому «Скотскому» (позже — Загородному и в конечном итоге — Сенному) рынку. В частности, в 1882 году полицмейстер докладывал Городской Управе, что «на углу дома Войсковой Гимназии в базарные дни открывается "конскiй толчекъ", куда приводят для продажи лошадей, причем бегают на них и загораживают проход и проезд на самой бойкой части города».

Виталий Бондарь, краевед: «Продукция на этих рынках была самая разная — в зависимости от специфики тех или иных рядов. Были мясные ряды, рыбные ряды, скобяные ряды, тряпичные ряды, дровяные... Почему, например, рынок назывался Сенным? Потому что там поначалу торговали сеном, камышом и дровами. Это было достаточно прибыльное дело, поскольку в первую очередь там продавали топливо для обогрева домов. Соответственно, в Скобяных рядах продавался ремесленный товар. Где-то были резники, которые резали мясо».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Плата за торговые места на Сенном базаре была установлена ниже, чем за торговые места на Старом базаре, чтобы переманить торговцев из центра города

Фото: скрин из книги А. Собриевского «Екатеринодарские городские базары» Плата за торговые места на Сенном базаре была установлена ниже, чем за торговые места на Старом базаре, чтобы переманить торговцев из центра города

Фото: скрин из книги А. Собриевского «Екатеринодарские городские базары»

К концу недели посещаемость Сенного базара многократно возрастала. В итоге к началу 1900 годов по своей популярности он мог соперничать с Новым, поскольку среди покупателей были не только екатеринодарцы, но и приезжавшие в город жители Ставрополья, Терской области и Области Войска Донского.

«За общественным порядком следила полиция, пресекавшая драки и воровство, за которое могли прилюдно выпороть»,— говорят в отделе истории музея Фелицына.

В эпоху перемен

Виталий Бондарь, краевед: «После революции 1917 года рынки все также функционировали, несмотря на смену власти — людям-то жить нужно было. Торговля — это первое, что оправляется от разных катаклизмов. Даже если нет актуальной валюты, то рынки служат местом товарообмена. Кроме того, рынок это еще и место обмена социальной информацией, люди на рынках узнавали новости. Был обмен, если у кого-то были излишки керосина, а у кого-то излишки дров — они просто договаривались и менялись. Это особенно актуально было, когда царские деньги уже отменили, "керенок" нет, а советские деньги еще не завезли. В ходу могли быть только старые монеты, потому что металл — всегда металл».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новые денежные знаки советского Краснодара

Фото: Скрин из издания: И. Т. Краев «На перекрестке двух имен. Град Екатерины — город Краснодар» (Краснодар, «Традиция», 2023 г.) Новые денежные знаки советского Краснодара

Фото: Скрин из издания: И. Т. Краев «На перекрестке двух имен. Град Екатерины — город Краснодар» (Краснодар, «Традиция», 2023 г.)

В 1919 году по Екатеринодару прокатилась эпидемия, вызванная антисанитарией. После установления советской власти городские пожарные команды начали мыть базары в субботники. Прилавки стали чище, но сама территория Сенного базара утопала в грязи и навозе.

Гражданская война нанесла серьезный урон благосостоянию екатеринодарцев. Как пишет в своих воспоминаниях «Записки офицера. Зеленая Кубань» белогвардеец Илья Савченко, сытый, богатый всем Екатеринодар превратился в голодный город.

Илья Савченко, белый офицер («В красном стане. Зеленая Кубань». 1919 г.) «Стало выгодным продавать из-под полы, и потому, что ни день, то цена всем продуктам сначала удваивалась, потом утраивалась и стала доходить до головокружительных цифр. Иголка — 500 рублей, катушка ниток — полторы тысячи, фунт соли — 3000 рублей. <...> Остановив экономическую жизнь богатейшего края, не знавшего месяц тому назад недостатка ни в чем, даже в предметах роскоши, большевики оказались бессильными поставить это дело на новые рельсы. Экономические потуги председателя Кубчероблревкома Яна Полуяна разбивались о тысячи препятствий. Он знал, что палки в колеса советского воза на Кубани втыкают все, вся Кубань, за исключением ничтожной по численности кучки местных коммунистов. Грозные декреты напоминали о смертной казни за саботаж, контрреволюцию и пр. Саботажников и контрреволюционеров интенсивно арестовывали, держали в Чрезвычайках, судили в трибуналах, осуждали на общественные работы, но от этого советские кооперативы не становились более жизнедеятельными, товара в них по-прежнему не было, советский воз продолжал стоять на точке замерзания. <...> Острая нужда в хлебе и всех продуктах питания росла с каждым днем. Покупать из-под полы могли не все, так как цены на подпольные продукты становились под силу только очень богатым людям. <...> Только имевшие хлебные карточки могли по твердым ценам получать хлеб и кое-какие продукты. Но карточка давалась лишь тем категориям граждан, кои были так или иначе на службе у большевиков. Создавалась альтернатива: хочешь есть — иди к большевикам на службу, предпочитаешь голодать — уклоняйся от службы. Погоня за хлебной карточкой толкнула наиболее нуждающихся на службу в советские учреждения, густо покрывшие красный Екатеринодар. Пошли работать, чтобы жить. Работа давала право на существование».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сравнительные цены на продукты в Екатеринодаре/Краснодаре 1914–1921 годы

Фото: Скрин из издания: И. Т. Краев «На перекрестке двух имен. Град Екатерины — город Краснодар» (Краснодар, «Традиция», 2023 г.) Сравнительные цены на продукты в Екатеринодаре/Краснодаре 1914–1921 годы

Фото: Скрин из издания: И. Т. Краев «На перекрестке двух имен. Град Екатерины — город Краснодар» (Краснодар, «Традиция», 2023 г.)

Тем не менее жизнь в столице Кубани налаживалась, и в 1936 году на Сенном рынке по периметру заасфальтировали тротуары, а рядом с базаром высадили около 300 деревьев.

Как свидетельствуют краеведы музея Фелицына, до начала Великой Отечественной войны существовали планы построить на месте базара Дворец Советов, Дом пищевой промышленности и Дворец профсоюзов.

«В период Великой Отечественной войны и оккупации место расположения базара дурно прославилось тем, что здесь людей помещали в мобильные газовые камеры, прозванные в народе "душегубками"»,— говорят в отделе истории музея.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Краснодар. Сенной рынок, осень 1942 года

Фото: myekaterinodar.ru Краснодар. Сенной рынок, осень 1942 года

Фото: myekaterinodar.ru

28 января 1943 года на Сенном базаре был арестован герой подпольного движения 17-летний Владимир Головатый, расстрелянный 31 января, за 11 дней до освобождения города.

Виталий Бондарь, краевед: «Я не могу сказать, что рынки как-то страдали во время катаклизмов. Даже во времена фашистской оккупации рынки Краснодара работали полноценно. Старого базара к тому времени уже не было, там была площадь, на которой оккупанты приводили в исполнение смертные приговоры. Это было в июне 1943 года».

После войны территория Сенного рынка сократилась, в том числе из-за того, что часть его сгорела. В конце 1950-х годов милиция начала активную борьбу с перекупщиками, которых здесь, по словам краеведов, порой было больше, чем добросовестных продавцов.

«Колхозники продавали избыточный произведенный продукт: фрукты, овощи, соленья, цветы. Здесь же стояли государственные кооперативные ларьки, где можно было купить свинину, говядину и баранину. Продаваться могло только то мясо, которое прошло санитарную экспертизу и было помечено соответствующей печатью»,— говорят в отделе истории музея Фелицына.

В начале 1960-х годов было произведено асфальтирование торговой площади Сенного рынка. В 1970-е годы базар переименовали в Центральный колхозный рынок, удачно расположенный рядом с остановками маршрутного транспорта, он стал одним из транспортных центров Краснодара. Сюда могли добираться сельские жители для покупок или продажи своей продукции.

Как рассказывает бывший замначальника отдела по координации работы рынков и мелкорозничной нестационарной торговли администрации Краснодара Сергей Чикало, тема рынков — это целый пласт не только истории Краснодара, но и культуры. «Я еще был мальчиком и знал директора Колхозного рынка. У него в кабинете стояли старинные весы, висели фартучки мясников. Кстати, интересно, что это была целая каста мясников, которые были в основном армяне и разговаривали на своем сленге, понятном только им, чтобы ни покупатель, ни поставщик мяса их не понимали. Я их еще застал — это были очень колоритные фигуры, в фартуках, с ножами на цепях. Это была целая культура. К сожалению, она ушла»,— говорит господин Чикало.

Сергей Чикало, экс-замначальника отдела по координации работы рынков и мелкорозничной нестационарной торговли администрации Краснодара: «В чем еще прелесть рынка — элемент торга. То есть человека привлекала на рынке возможность поторговаться, а следовательно, пообщаться. Для многих выход на рынок был своего рода развлечением. Я еще помню, как мы ездили с родителями за мясом, поскольку в советское время хорошее мясо в магазине купить было нельзя. За хорошей колбасой ездили на Колхозный или на Кооперативный рынок. На Кооперативном рынке в советское время можно было купить все — и сливочное масло, и мясо. Да, другие цены, но там было то, чего в магазинах не было или было плохого качества. Очень жалко, что эта эпоха ушла».

«В советское время это был огромный базар, и назывался он Центральный колхозный рынок (ЦКР). Туда приезжали люди с окрестных территорий, из сельской местности, сбывать продукты своего сельскохозяйственного труда. Это было особенное место, перед рынком была площадь, с которой отправлялись автобусы по всем районам Краснодара и по пригородам. На рынке была лаборатория, которая определяла качество продуктов. Все краснодарцы, и я прекрасно это помню, знали, где находятся рыбные ряды, где мясные. Многие знали продавцов в лицо и лично, общались с ними. Это был центр жизни города»,— говорит краевед Виктор Бондарь. Историки с сожалением отмечают, что сегодня от Сенного рынка практически ничего не осталось.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Краснодар. Сенной рынок, 1978 год Фото: myekaterinodar.ru Часть Сенного рынка сегодня и здание жилого комплекса, построенного на месте Центрального колхозного рынка Фото: Дмитрий Михеенко Торговые ряды Кооперативного рынка сегодня Фото: Дмитрий Михеенко Следующая фотография 1 / 3 Краснодар. Сенной рынок, 1978 год Фото: myekaterinodar.ru Часть Сенного рынка сегодня и здание жилого комплекса, построенного на месте Центрального колхозного рынка Фото: Дмитрий Михеенко Торговые ряды Кооперативного рынка сегодня Фото: Дмитрий Михеенко

Продолжение следует....

Дмитрий Михеенко