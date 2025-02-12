Фигуранты дела о теракте на Крымском мосту не признают вину

В Южном окружном военном суде прошлое первое слушание по существу по делу о теракте на Крымском мосту в 2022 году. Восемь фигурантов дела не признают вину, сообщил адвокат Гасан Раджабов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Слушание проводилось в закрытом режиме. «Все восемь подсудимых вину не признают»,— сказал господин Раджабов журналистам (цитата по ТАСС).

Утром 8 октября 2022 года на Крымском мосту взорвался грузовик. Погиб его водитель, а также четыре человека, находившиеся поблизости в легковом автомобиле. По делу арестованы Артем и Георгий Азатьянов, Олег Антипов, Александр Былин, Владимир Злоба, Дмитрий Тяжелых, Роман Соломко и Артур Терчанян. Их обвиняют в совершении террористического акта (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ) и незаконных действиях со взрывчатыми веществами (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ). Роману Соломко и Артуру Терчаняну также инкриминируют контрабанду взрывных устройств (ч. 3 ст. 226.1 УК РФ).

По версии следствия, к теракту причастны в общей сложности 12 человек. Часть из них скрылись за границей, разыскиваются в том числе граждане Грузии и Украины. В рамках расследования также заочно арестован глава Службы безопасности Украины Василий Малюк.

О развитии дела — в материале «Ъ» «Прокуроры изучили Крымский мост».