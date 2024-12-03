Прокуроры изучили Крымский мост

Восемь фигурантов резонансного дела о теракте на Крымском мосту в октябре 2022 года завершили ознакомление с материалами дела, после чего обвинительное заключение по нему было утверждено Генеральной прокуратурой России. Следствие убеждено, что собрало достаточно доказательств причастности фигурантов к теракту, а дело из надзора уже поступило в Южный окружной военный суд. В свою очередь, адвокаты фигурантов, не признающих вину, считают, что организаторы теракта из Службы безопасности Украины использовали их подзащитных втемную. У самих обвиняемых, полагает защита, не было умысла на атаку моста.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Генпрокуратуре посчитали, что в СКР собрали исчерпывающие доказательства вины фигурантов в подрыве Крымского моста

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ В Генпрокуратуре посчитали, что в СКР собрали исчерпывающие доказательства вины фигурантов в подрыве Крымского моста

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По данным “Ъ”, уголовное дело было направлено из ГСУ СКР в Генеральную прокуратуру еще 20 ноября. А там на утверждение обвинительного заключения могло уйти до 30 суток, предусмотренных законом для дел особой сложности. К последнему, безусловно, относится дело о подрыве Крымского моста, постройка которого стала знаковым событием после воссоединения полуострова с Россией в 2014 году. Однако во вторник вечером в Генпрокуратуре сообщили, что дело направлено в суд.

Напомним, что сам теракт произошел на мосту в 6:35 утра (по мск) 8 октября 2022 года. Тогда на его автомобильной части взорвалась фура под управлением водителя Махира Юсупова, начиненная 21 тонной взрывчатки, спрятанной в упаковках полиэтиленовой пленки. Взрыв привел к обрушению трех пролетов моста, пожару в семи цистернах проходившего рядом поезда, а также гибели пяти человек. Восстановление самого моста заняло несколько месяцев и обошлось почти в 7 млрд руб.

Уже через несколько дней после теракта сотрудники ФСБ задержали подозреваемых. Ими оказались пятеро граждан России и трое выходцев из Армении и Украины.

Первыми были арестованы в Крыму братья Артем и Георгий Азатьяны, Роман Соломко, Владимир Злоба и Артур Терчанян. А через несколько дней уже Басманный суд Москвы отправил под стражу россиян Александра Былина, Олега Антипова и Дмитрия Тяжелых.

Всех их поначалу обвинили по ч. 2 ст. 205 УК РФ (теракт, совершенный группой лиц по предварительному сговору, приведший к тяжким последствиям). Но к моменту завершения следственных действий в феврале 2024 года их действия были переквалифицированы на более тяжкую ч. 3 той же статьи, в которой говорится о гибели людей в результате преступления. Теперь фигурантам грозят сроки вплоть до пожизненных.

Организатором теракта в ГСУ СКР вначале считали руководителя главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова. Кстати, тот вскоре после задержания подозреваемых был по ходатайству ФСБ заочно арестован Лефортовским райсудом и объявлен в международный розыск. В ГСУ решили также выйти с ходатайством о его аресте в Басманный суд Москвы. После чего генерал Буданов повторно был объявлен в розыск.

Однако, по данным “Ъ”, при предъявлении фигурантам дела обвинения в окончательной редакции вместо Кирилла Буданова уже значился также заочно арестованный глава Службы безопасности Украины Василий Малюк.

Следствие определилось, что именно генерал Малюк в марте 2022 года организовал преступную группу, в деятельность которой были вовлечены 13 человек. Восемь из них и завершили ознакомление с материалами дела. Дело в отношении еще пяти фигурантов было выделено в отдельное производство и приостановлено в связи с их розыском.

В материалах законченного расследования говорится, что 2 августа 2022 года по контракту, заключенному между киевским ООО «Транслогистик УА» и Baltex Capital S.A., пленка была отправлена в болгарский город Русе. Оттуда груз поступил в грузинский Поти, а затем был доставлен в Ереван. Затем в ереванском терминале «Трансальян» груз был растаможен по правилам ЕАЭС, однако тогда же на груз якобы была заменена часть документов. После этого отправителем пленки стало выступать некое ООО «Гуар джи групп» из города Алаверди (Армения), а получателем — московское ООО «Лидер».

4 октября груз на автомобиле DAF пересек российскую границу и через два дня был доставлен на оптовую базу в Армавире (Краснодарский край). Там палеты с пленкой загрузили в машину под управлением гражданина России Махира Юсупова, который по документам должен был доставить ее от ульяновского ООО ТЭК-34 в адрес несуществующей крымской фирмы. До полуострова Махир Юсупов не доехал, так как управляемая им фура была дистанционно подорвана на мосту.

Защитники полагают, что обвиняемых в террористическом акте использовали втемную. Об этом фактически говорил и генерал Малюк, утверждавший, что о взрывоопасном грузе знали лишь единицы.

Адвокаты заявляют, что никто из восьми подследственных своей вины в подготовке теракта не признал, а у следствия нет ее убедительных доказательств. По словам адвоката Александра Былина Сергея Бизюкина, следствие полагает, что фигуранты знали о взрывчатке и том, что она сработает на мосту «со всеми вытекающими последствиями, и желали этого». Но объективно данные подозрения, считает он, ничем не подтверждены.

Алексей Соковнин