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С «Башкирской меди» взыскали 800 тысяч рублей за гибель слесаря

Сибайский городской суд взыскал с ООО «Башкирская медь» 800 тыс. руб. в пользу Тимербулата Биккулова в качестве компенсации морального вреда из-за гибели сына. Еще 1,2 млн руб. взыскано с ООО «Шахтостроительное управление», подрядчика «Башмеди» по строительству месторождения. В иске Тимербулат Биккулов заявлял, что смерть сына причинила ему нравственные страдания и повлияла на состояние здоровье. Сумму компенсации истец оценил в 1,5 млн руб. с каждого ответчика.

Как следует из материалов дела, слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования погиб в сентябре 2023 года в подземном руднике Юбилейного месторождения. Он попал между погрузочно-доставочной машиной и бортом горной выработки. Согласно акту несчастного случая, слесарь попал в так называемую «слепую зону» машины, у которой был неисправна система предотвращения столкновений.

Также выяснилось, что в крови погибшего содержался этиловый спирт в количестве 0,57 промиле.

Кроме самого погибшего, машиниста погрузчика и должностных лиц «Башмеди» и «Шахтостроительного управления», виновным в несчастном случае в решении суда называется ООО «Башкирская медь», не обеспечившее выполнение требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте.

Суд посчитал требуемую истцом сумму завышенной, а также учел, что «Башмедь» выплатила отцу погибшего в качестве единовременного пособия 608 тыс. руб.

ООО «Башкирская медь» зарегистрировано в 2005 году в Хайбуллинском районе. Основной вид деятельности — добыча и обогащение медной руды. Уставный капитал — 17,5 млн руб. По данным Rusprofile, основным учредителем компании является АО «Учалинский ГОК». В 2023 году выручка ООО составила 16 млрд руб., чистая прибыль — 1,9 млрд руб.

ООО «Шахтостроительное управление» зарегистрировано в 2009 году в Учалах. Уставный капитал — 14,8 млн руб., учредителями являются АО «Вертикаль», АО «Спектр», АО «Учалинский ГОК», АО «Профит», АО «Меридиан», владеющие по 19% уставного капитала. В 2023 году ООО получило 215 млн руб. прибыли при выручке 7,2 млрд руб.

Идэль Гумеров

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