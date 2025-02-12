Суд в Уфе рассмотрит дело о незаконной банковской деятельности

Кировский районный суд Уфы рассмотрит уголовное дело в отношении восьмерых уфимцев в возрасте от 30 до 64 лет. Они обвиняются, в зависимости от роли и степени участия, в организации преступного сообщества и участии в нем (ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ), ведении незаконной банковской деятельности (п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ) и неправомерном обороте средств платежей (ч. 1, 2 ст. 187 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службах прокуратуры Башкирии и республиканского СКР.

По версии следствия, в 2015 году один из фигурантов уголовного дела создал финансовую структуру, аналогичную банковской, для нелегального обналичивания средств. Организатор привлек к получению незаконной прибыли своего брата и еще семерых граждан. Соучастники создали более 85 фирм-однодневок, зарегистрированных на подставных лиц. Используя расчетные счета подконтрольных организаций, они с 2015 года по 2022 год проводили незаконные банковские операции. Клиентами обвиняемых были индивидуальные предприниматели и компании, которым было необходимо вывести средства со своих счетов. Для этого они перечисляли деньги на расчетные счета подставных компаний под видом оплаты выполненных работ, оказанных услуг или поставки товара, а взамен получали наличные за вычетом комиссии, составлявшей от 5 до 15 %. Всего за этот период обвиняемые незаконно вывели более 1,8 млрд руб., доход преступного сообщества превысил 100 млн руб.

Преступную деятельность пресекли в ходе совместных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий следователи СК, оперативники МВД и ФСБ республики.

На движимое и недвижимое имущество обвиняемых наложен арест на общую сумму 31 млн руб.

В отношении еще одного соучастника ранее вынесен обвинительный приговор.

Майя Иванова