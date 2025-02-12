ФАС направила запросы крупным ритейлерам о ценах на новинки Samsung

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверяет крупные торговые сети на предмет ценового сговора при продаже новинки Samsung S25. Хотя флагман поставляют по параллельному импорту, магазины ставят на него практически одинаковую цену. Об этом сообщило ведомство в беседе с газетой «Известия».

Агентству «РИА Новости» служба рассказала, что речь идет о ритейлерах «Мегафон», «Вымпелком», МТС, «Носимо» и «М.Видео-Эльдорадо», которые начали продавать смартфон в начале февраля. Цены на товар варьируются от 99,9 тыс. руб. до 209,9 тыс. руб.

В ФАС уточнили, что наличие сговора можно доказать только после проведения анализа ситуации и переговоров с участниками рынка. На данный момент получение запроса от ведомства подтвердили «РИА Новости» в МТС. В «М.Видео-Эльдорадо» заверили, что при поступлении запроса сразу на него ответят.

Одинаковые цены на смартфоны могут быть связаны с тем, что этих моделей недостаточно на складе или ритейлеры выставляют рекомендованную розничную стоимость, пояснил один из собеседников «Известий» в IT-компании «Марвел-Дистрибуция». В пресс-службе МТС сказали, что цены на товары устанавливаются с учетом объективных факторов, например анализа конкурентной среды, и не всегда имеют отношение к ценовому сговору.

ФАС не первый раз обращает внимание на деятельность мировых производителей смартфонов. В 2017 году ведомство обвинило ритейлеров Apple в координации цен на ряд моделей iPhone. В результате компанию оштрафовали.