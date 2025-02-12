К 2030 году в Башкирии планируют повысить продолжительность жизни до 78 лет

В Башкирии планируют к 2030 году повысить ожидаемую продолжительность жизни населения с 77,11 года до 78 лет. Соответствующие изменения могут быть внесены в госпрограмму «Развитие здравоохранения Республики Башкортостан». Проект постановления, утверждающего новую редакцию программы, опубликован на официальном портале региона для общественного обсуждения (продлится до 18 февраля).

В числе планируемых изменений также снижение дифференциации показателей ожидаемой продолжительности жизни, уменьшение к 2030 году суммарной продолжительности временной нетрудоспособности граждан благодаря здоровому образу жизни, а также рост удовлетворенности участников СВО условиями для медицинской реабилитации.

Кроме этого, министерство здравоохранения республики намерено вместо национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография» реализовать проекты «Продолжительная и активная жизнь» и «Семья».

Майя Иванова